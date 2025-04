Until Dawn: Marathon endet enttäuschend – Wettbewerb stellt Fans auf harte Probe

Am Eröffnungswochenende der Verfilmung von “Until Dawn” veranstaltete die US-Kinokette AMC einen besonderen Wettbewerb: Wer den Film sechsmal hintereinander ohne Regelverstoß durchhielt, durfte auf ein Preisgeld von 5.000 US-Dollar hoffen. Die Aktion hatte allerdings ihre Tücken, wie sich im weiteren Verlauf herausstellte.

Eine der Hürden, denen sich die Teilnehmer am “Until Dawn”-Marathon stellen mussten, war der Zeitraum: Die erste Vorstellung begann um 19 Uhr. Das Kino konnte erst – sofern alle Vorstellungen durchgehalten wurden – gegen 6:45 Uhr am nächsten Morgen verlassen werden.

37 Teilnehmer hielten durch

Die Teilnahmebedingungen waren streng: Handys mussten im Auto bleiben, Toilettengänge waren nur während der Pausen zwischen den Vorstellungen erlaubt. Einschlafen führte zur sofortigen Disqualifikation.

Snacks und Getränke durften ebenfalls nur in den Pausen geholt werden. Trotz dieser Regeln schafften es bei einer dieser Veranstaltungen 37 Teilnehmer bis zum Ende der sechsten Vorstellung im Rennen zu bleiben, darunter ein gewisser Trace Sauveur, der die Aktion dokumentierte.

Der “Until Dawn”-Marathon brachte am Ende dennoch meist Verlierer hervor: Anstelle einer garantierten Auszahlung für alle verbliebenen Teilnehmer veranstaltete AMC ein abschließendes Quiz. Die Fragen basierten auf Details aus dem Film, der zuvor sechsmal über die Leinwand lief. Dabei schied Sauveur aus, ebenso wie die meisten anderen Zuschauer.

Dass die Teilnehmer am “Until Dawn”-Marathon plötzlich an einem kollektiven Gedächtnisverlust litten, ist letztlich keine Überraschung. Schon um 3:30 Uhr, also nach mehreren Wiederholungen, gab es Aussetzer: „Meine Augen flattern unwillkürlich. Ich blinzele und merke, dass fünf Sekunden vergangen sind – oder plötzlich merke ich, dass ich keine Ahnung habe, was auf dem Bildschirm passiert, als hätte ich eine ganze Sequenz verpasst.“

Über das Quiz, an dem er letztlich scheiterte, schrieb Sauveur: „Die [Fragen] sind noch relativ einfach – deshalb ist es umso niederschmetternder, als ich eine der einfachsten Fragen von allen falsch beantworte. Irgendwas über die Waffe eines prominenten Killers im Film. Ich kannte die Antwort. Aber ich habe das Falsche eingegeben. Ich bin seit 24 Stunden wach. Mein Hirn ist frittiert.“

Kritische Reaktionen auf die Until Dawn-Verfilmung

Parallel zum Wettbewerb zeigten erste Kritiken zu “Until Dawn” ein gemischtes Bild. Auf Rotten Tomatoes erreicht der Film zum jetzigen Zeitpunkt einen Kritikerwert von 54 Prozent auf Basis von 76 Rezensionen. Der Popcornmeter, bei dem die Stimmen von verifizierten Lesern einfließen, liegt immerhin bei 69 Prozent.

Positiv hervorgehoben werden die dichte Atmosphäre, der hohe Spannungsgrad und die gelungene audiovisuelle Umsetzung. Auch die Darstellerleistungen und die Anleihen an klassische Teenie-Horrorfilme werden von Kritikern gelobt.

Kritische Stimmen bemängeln jedoch deutliche Abweichungen von der Videospielvorlage. Insbesondere das Fehlen wichtiger Schlüsselfiguren und Story-Elemente, Logiklücken sowie die Konzentration auf Jump-Scares stoßen auf Skepsis.

