Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Verschlungene Worte, freie Rolle – trotz vorgegebenem Vampir

Obwohl Spieler in „Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ in die Rolle einer vorgefertigten Figur schlüpfen, versprechen die Entwickler umfangreiche Interpretationsmöglichkeiten. Außerdem soll ein bewusst verschachteltes Dialogsystem verhindern, dass geradewegs die optimalen Entscheidungen angesteuert werden.

Nach einer wahren Entwicklungsodyssee, die vor allem von zahlreichen Rückschlägen geprägt war, wurde der Abschluss der Arbeiten an „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ im vergangenen Monat endlich verkündet – und auch der endgültige Release-Zeitraum steht mittlerweile fest. Demnach soll das Action-Rollenspiel im Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

Dann können die Spieler in die Rolle eines uralten Vampirs namens Phyre schlüpfen, um in Seattle für Ordnung zu sorgen und einen offenen Krieg zwischen den Vampirclans zu verhindern. Doch trotz der vorgefertigten Figur will Entwickler The Chinese Room den Spielern jede Menge Spielraum für eigene Interpretationen überlassen. Außerdem haben sich die Macher ein besonderes Dialogsystem überlegt.

Bewusst verschachtelte Dialoge für narrative Tiefe

Wie Alex Skidmore, seines Zeichens verantwortlicher Game Director für „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“, jetzt in einem Gespräch mit dem Magazin PC Gamer (via Wccftech) verraten hat, wird man bewusst auf verschachtelte Dialoge setzen, die sich wie ein Labyrinth anfühlen sollen. Dadurch soll vermieden werden, dass die Spieler stets schnurstracks die besten Entscheidungen treffen können.

Skidmore erläuterte: „Letztendlich wollen wir narrative Erkundung, daher ist jeder dieser Dialogbäume eine Art Labyrinth. Wir wollten also nicht, dass die Leute abschalten und denken: Ich suche nach der guten Entscheidung oder der mustergültigen Entscheidung. Denn in dem Moment, in dem man das tut, wird man immer oben rechts oder was auch immer drücken.“

Protagonist Phyre: Vorgegeben und doch interpretationsfähig – und unterschwellig mächtig

Im Interview kam Narrative Director Ian Thomas zudem auf Protagonist Phyre zu sprechen, der den Spielern trotz seines vorgefertigten Charakters Interpretationsmöglichkeiten bieten soll: „Wir geben dem Spieler bewusst Freiraum. Eine ausführliche Hintergrundgeschichte des Charakters halten wir anfangs für weniger relevant, da er in eine völlig neue Situation geworfen wird.“

„Sein Status wird sich durch die Reaktionen seiner Umwelt offenbaren“, so Thomas weiter. „Anstatt ihn von Anfang an als Legende zu etablieren, entsteht dieses Bild durch die Interaktionen mit anderen Charakteren. Sein Machtniveau wird sich meiner Einschätzung nach sehr früh zeigen – etwa wenn er unabsichtlich jemanden durch einen Raum stößt, was sich deutlich vom Start in Bloodlines 1 unterscheidet.“

Nach seinem langen Schlaf wird Phyre zu Beginn des Spiels aber fast völlig ohne seine Ältesten-Kräfte auskommen müssen – dennoch bleibt der Vampir ein mächtiges Wesen, wie Lead Sound Designerin Tessa Verplancke ergänzte: „Ihre Bewegungen sind viel leiser, ihre Geräusche unauffälliger. Selbst ohne ihre vollen Kräfte, selbst geschwächt, sind sie deutlich geräuschloser als andere.“

„Ihre Stärke und Macht sind spürbar. Selbst wenn ihre Fähigkeiten eingeschränkt sind, wirken selbst einfache Handlungen wie das Klettern vollkommen mühelos. Diese unterschwellige Macht spiegelt sich in ihren lautlosen Bewegungen wider und vermittelt subtil, dass nichts eine wirkliche Herausforderung darstellt.“

