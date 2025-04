Clair Obscur Expedition 33: Darum nennen japanische Spieler den Titel „So-und-so“

Seit dem 24. April ist „Clair Obscur: Expedition 33“ von Sandfall Interactive erhältlich. Der Titel kann seit dem Release einen Meilenstein nach dem anderen feiern. Innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung konnten schon 500.000 Einheiten des Spiels abgesetzt werden. In den ersten drei Tagen wurde sogar die Marke von einer Million verkaufter Kopien geschlagen, obwohl der Titel auch über den Xbox Game Pass spielbar ist.

Auch in Japan hat „Clair Obscur: Expedition 33“ seine Fans. Allerdings hat der Titel dort von den Spielern einen eigenen Namen erhalten.

Japaner nutzen für den Titel eigenen Spitznamen

Wie die japanische Webseite Automaton Media berichtet, erregt „Clair Obscur: Expedition 33“ auch dortzulande immer mehr Aufmerksamkeit. Allerdings haben sich die Spieler dort dazu entschieden, nicht den offiziellen Namen zu verwenden.

Stattdessen stößt man in der japanischen Community immer öfter auf die Bezeichnung „なんとか33“, „nantoka 33“, was übersetzt etwa „So-und-so 33“ oder „Irgendwas 33“ bedeutet. Automaton mutmaßt, dass es sich bei „Claire Oscur“ um ein in Japan unbekanntes Wort handelt, von denen viele Spieler nicht wissen, wie sie es aussprechen sollen. Ein weiterer Grund für den seltsamen Spitznamen könnte ein Mangel an Abkürzungsmöglichkeiten für „Clair Obscur: Expedition 33“ sein.

Die Kollegen von TheGamer haben sich auf Twitter umgesehen, wie verbreitet der Spitzname unter den japanischen Spielern bereits ist. Anscheinend wird derzeit etwa jede Minute ein neuer Tweet mit der Bezeichnung „なんとか33“ abgesetzt.

Was ist das überhaupt für ein Name?

Doch auch hierzulande dürften einige Spieler Probleme mit dem Namen „Clair Obscur: Expedition 33“ haben. Auch dürfte nicht klar sein, was „Clair Obscur“ überhaupt bedeutet.

„Clair-obscur“ ist die französische Übersetzung des italienischen Wortes „chiaroscuro“. Damit wird ein Gestaltungsmittel der Grafik und Malerei aus der Spätrenaissance und im Barock bezeichnet, bei dem starke Hell-Dunkel-Kontraste im Mittelpunkt stehen. Einer der ersten Künstler, die sich in den eigenen Werken stark mit den Bedingungen von Licht und Schatten auseinandersetzten, war Leonardo da Vinci.

In „Clair Obscur: Expedition 33“ erleben die Spieler die Abenteuer von Expedition 33. Die Gruppe macht sich auf, die Malerin zu besiegen. Diese erwacht einmal im Jahr und malt eine Zahl auf ihren Monolithen. Jeder, dessen Alter der Zahl auf dem Monolithen entspricht, hat nur noch ein Jahr zu leben.

