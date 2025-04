Clair Obscur Expedition 33: Filmadaption macht Fortschritte – Produzenten mit Videospiel-Expertise an Bord

„Clair Obscur: Expedition 33“ sorgt in der Gaming-Community aktuell für Furore: Das rundenbasierte Rollenspiel beeindruckt nicht nur mit einem überraschend kleinen Entwicklerteam von rund 30 Personen, sondern auch mit herausragenden Testwertungen. Diese katapultieren es neben dem Puzzlespiel „Blue Prince“ an die Spitze der bislang bestbewerteten Videospiele des Jahres.

Dazu kommen überaus beachtlichen Verkaufszahlen und der höchste jemals auf Metacritic erreichte User-Score, sodass eine frühe Ankündigung womöglich in den Hintergrund geriet: Bereits vor dem Release wurde Ende Januar eine Verfilmung von „Clair Obscur: Expedition 33“ offiziell bestätigt. Jetzt konnte das Projekt erste Fortschritte erzielen.

Team hinter den Sonic the Hedgehog-Filmen übernimmt die Produktion

Noch befindet sich die Filmadaption in einer frühen Entwicklungsphase und dementsprechend sind auch noch keine konkreten Details zur möglichen Handlung oder Darstellern bekannt. Doch wie Culture Crave jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben hat, konnte man Produzenten für das Projekt gewinnen, die sich mit der Adaption von Videospielen bestens auskennen.

Demnach übernimmt das Team hinter den „Sonic the Hedgehog“-Filmen, die zu den erfolgreichsten Videospieladaptionen zählen und mittlerweile über eine Milliarde US-Dollar eingespielt haben, die Produktion von „Clair Obscur: Expedition 33“. Zudem sollen das Casting für die Besetzung und die Suche nach einem Regisseur bereits begonnen haben. Culture Crave beruft sich dabei auf Variety, eines der einflussreichsten Branchenblätter der Unterhaltungsindustrie.

„Ein Kinoerlebnis, das sowohl Spieler als auch Kinobesucher begeistern wird.“

Bereits im vergangenen Januar war es Variety, die exklusiv enthüllten, dass sich ein Realfilm zu „Clair Obscur: Expedition 33“ in Arbeit befindet. Damals wurde bekannt, dass das Projekt in Zusammenarbeit zwischen dem Entwickler Sandfall Interactive und dem Medienunternehmen Story Kitchen entstehen soll. Letztere sind für ihre Adaptionen bekannter Videospiele bekannt und arbeiten aktuell auch an der Verfilmung von „Split Fiction“.

Anlässlich der Ankündigung äußerten sich die Verantwortlichen: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Sandfall Interactive, um die reichhaltige, immersive Welt von Expedition 33 auf die große Leinwand zu bringen. Die fesselnde Erzählung und die komplexen Charaktere des Spiels bieten eine solide Grundlage für ein Kinoerlebnis, das sowohl Spieler als auch Kinobesucher begeistern wird.“

Und auch Guillaume Broche, der als Creative Director für das Rollenspiel fungierte, zeigte sich von der Kollaboration begeistert: „Die Partnerschaft mit Story Kitchen ermöglicht es uns, das Universum von Clair Obscur über den Gaming-Bereich hinaus zu erweitern. Ihre Expertise im Geschichtenerzählen und ihre Leidenschaft für unsere Vision machen sie zum perfekten Team, um unser Spiel in einen fesselnden Film zu verwandeln.“

