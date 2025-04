Doom The Dark Ages: Neuer Trailer mit PS5-Fokus? Xbox-Fans sind verärgert

Kürzlich veröffentlichten id Software und Bethesda einen neuen Trailer zum düsteren Shooter "Doom: The Dark Ages", der sich gezielt an die PS5-Community richtete. Sehr zum Unmut einiger Xbox-Spieler.

Um auf den nahenden Release von „Doom: The Dark Ages“ einzustimmen, veröffentlichten Bethesda und id Software vor wenigen Tagen einen neuen Trailer zum düsteren Shooter.

Auch wenn uns der Trailer mit dem „Cosmic Realm“ eine neuartige Dimension innerhalb des Spiels vorstellte, sorgte das Video noch aus einem anderen Grund für Gesprächsstoff. Besonders die Tatsache, dass sich id Software in dem neuen Trailer gezielt an die PS5-Community richtete, rief bei Xbox-Spielern Verwunderung und teils Verärgerung hervor.

Bereits zu Beginn des Trailers spricht id Softwares Game Director Hugo Martin mit den Worten „Hallo zusammen im Sony-Land“ explizit die Spieler auf der PS5 an.

PS5-Spieler dürfen sich auf etwas Besonderes freuen

Dabei blieb es allerdings nicht. Am Ende des Trailers nutzte der Game Director die Gelegenheit für eine weitere Botschaft an die PS5-Community, der er „etwas Besonderes“ versprach. In diesem Zusammenhang hob Martin unter anderem hervor, dass „Doom: The Dark Ages“ für die PS5 Pro optimiert wird.

Martin dazu: „Ehrlich gesagt gibt es noch so viel mehr, das wir noch nicht verraten haben. Aber wir wollten den Sony-Fans zum Launch einfach etwas Besonderes bieten. Wir können es kaum erwarten, dieses Erlebnis mit euch zu teilen […] Es spielt sich fantastisch auf der PlayStation 5 und natürlich der PlayStation 5 Pro.“

Während sich id Software im Trailer explizit an die PlayStation-Community wandte und über die PS5-Version des düsteren Shooters sprach, fand die Xbox Series X/S im Video keinerlei Erwähnung. Vielen Xbox-Spielern vermittelte der Trailer daher den Eindruck, dass Bethesda hier gezielt mit Sony zusammenarbeitete, um „Doom: The Dark Ages“ auf der PS5 zu bewerben.

Da es sich bei „Doom“ seit der Übernahme von Bethesda durch Microsoft im Jahr 2021 de facto um einen First-Party-Titel der Xbox Game Studios handelt, stieß der Trailer in der Xbox-Community zum Teil auf deutliche Kritik.

Shooter erscheint ungeschnitten in Deutschland

„Doom: The Dark Ages“ wird am 15. Mai 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Wie Bethesda Anfang des Monats bekannt gab, dürfen sich deutsche Spieler trotz der blutigen Action auf eine ungeschnittene Version des Shooters freuen. Die USK-Version entspricht demnach zu 100 Prozent der Fassung für andere Regionen.

„Der kommende dritte Ableger der modernen Doom-Reihe wird dabei auch in Deutschland 100 Prozent Uncut auf den Markt kommen. Deutsche Spieler ab 18 Jahren können den unheilvollen, mittelalterlichen Krieg gegen die Bestien der Hölle also in voller Pracht erleben“, erklärte Bethesda.

Weitere Meldungen zu DOOM: The Dark Ages.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren