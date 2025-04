Ein Minecraft-Film: Block Party Edition – Neuveröffentlichung setzt auf Mitsingen und Meme-Kultur

Am 2. Mai 2025 startet in Nordamerika und ausgewählten internationalen Kinos eine besondere Fassung des erfolgreichen “Minecraft”-Films. Was genau hinter der sogenannten „Block Party Edition“ steckt, wird von den Produzenten nur teilweise verraten. Doch eines ist klar: Die neue Fassung soll nicht nur ein weiteres Kinoerlebnis bieten, sondern das Publikum aktiv einbinden.

Mitsingen erwünscht

Die “Ein Minecraft-Film: Block Party Edition” versteht sich nicht als bloße Wiederveröffentlichung. Vielmehr möchten Warner Bros. und Legendary Pictures auf den bisherigen Kinoerfolg aufbauen und mit einer interaktiven Variante neue Zuschauergruppen ansprechen. Geplant ist eine Mitsing-Version, die ausgewählte Songs des Films – gesungen von Jack Black in der Rolle des Steve – in den Vordergrund stellt.

Die Präsentation des Films wurde den Produzenten des Films zufolge dahingehend angepasst, dass das Publikum zur Teilnahme motiviert wird. Zuschauer sollen ausdrücklich dazu eingeladen werden, bekannte Szenen mitzusingen oder durch Meme-Referenzen auf das Geschehen zu reagieren.

Der Fokus liegt dabei auf Liedern wie “Lava Chicken”, das sich nach Filmstart als populärer Fan-Favorit etablieren konnte und auch die Charts eroberte.

Hintergrund der Neuveröffentlichung dürften die Reaktionen sein, die “Ein Minecraft-Film” im Zuge der Erstausstrahlung auslöste. Bereits kurz nach Kinostart kam es zu einem für Filmvorführungen untypischen Verhalten: Fans skandierten Zitate, inszenierten Szenen live im Saal und sorgten mit kreativen oder fragwürdigen Einfällen für Aufmerksamkeit. So wurde unter anderem berichtet, dass ein Besucher ein echtes Huhn zu einer Vorstellung mitbrachte – eine nicht sehr tierfreundliche Anspielung auf den im Spiel bekannten Chicken Jockey.

In der offiziellen Pressemeldung zur neuen Version von „Ein Minecraft-Film“ heißt es: „Am Freitag, den 2. Mai, können Fans in Nordamerika und ausgewählten internationalen Märkten den Film neu erleben, indem sie ihre Lieblingsmomente mitsingen – oder Memes erstellen. Also macht euch bereit, dieses Wochenende (wieder) in die Oberwelt einzutauchen.“

Anhaltender kommerzieller Erfolg

Die Entscheidung zur Veröffentlichung der “Block Party Edition” folgt auf den internationalen kommerziellen Erfolg von “Ein Minecraft-Film”. Weltweit wurde bislang ein Einspielergebnis von 816 Millionen US-Dollar erzielt – knapp 100 Millionen US-Dollar mehr als eine Woche zuvor.

Bereits am Eröffnungswochenende waren es Einnahmen von mehr als 300 Millionen US-Dollar – trotz kritischer Stimmen im Vorfeld. Eine Fortsetzung dürfte längst in trockenen Tüchern sein, auch wenn sich die Macher noch bedeckt zu diesem Thema halten.

