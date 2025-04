Far Cry 4: 60 FPS auf PS5 – Ubisoft veröffentlicht Update 1.08

Nach mehr als einem Jahrzehnt erhält der Open-World-Shooter “Far Cry 4” eine technische Überarbeitung. Mit dem Update wird die Bildrate auf 60 FPS erhöht – ein Schritt, der sich nahtlos in Ubisofts Bestrebungen einfügt, ältere Titel für moderne Hardware zu optimieren.

Die höhere Bildrate kam mit dem Patch 1.08 in die PS5-Version von “Far Cry 4”. Zuvor lief der Titel, der 2014 für PS4, Xbox One und PC erschien, mit einer Begrenzung auf 30 FPS. Das Update wurde unter anderem von einem Nutzer im offiziellen Far-Cry-Subreddit bemerkt.

“Far Cry 4” war auf Microsofts Xbox Series X bereits seit 2021 über die FPS-Boost-Funktion mit 60 Bildern pro Sekunde spielbar. Sony-Besitzer mussten bislang auf eine entsprechende Optimierung verzichten. Ubisoft schließt mit dem aktuellen Patch diese Lücke.

“Far Cry 4” spielt in Kyrat, einem fiktiven Himalaya-Staat, in dem ein Bürgerkrieg zwischen einer königlichen Armee und Rebellen tobt. Spieler übernehmen die Rolle von Ajay Ghale, der in den bewaffneten Konflikt hineingezogen wird, während er den letzten Wunsch seiner Mutter erfüllen will.

Spieler, die den Shooter noch nicht besitzen, werden im PlayStation-Store noch bis zum 8. Mai 2025 günstiger fündig. Ein 85-Prozent-Rabatt lässt den Preis temporär auf 4,49 Euro schrumpfen. Ebenfalls ist „Far Cry 4“ ein Teil der Extra-Bibliothek.

Auch andere Spiele bekamen den 60-FPS-Support

Ubisoft verfolgt seit mehreren Jahren eine Strategie der nachträglichen Performance-Anpassung älterer Titel. Auch andere Spiele des Publishers, darunter “Assassin’s Creed Syndicate” und “Assassin’s Creed Origins”, erhielten in den vergangenen Jahren Updates, die eine Framerate von 60 FPS auf modernen Konsolen ermöglichen.

In bestimmten Fällen wurde auch die maximale Auflösung auf 4K angehoben, etwa bei “Assassin’s Creed Odyssey” und “Assassin’s Creed Origins” auf PS5 und Xbox Series X/S.

Auch an anderen Stellen ändert sich bei Ubisoft einiges: Der Publisher hat kürzlich Pläne für eine eigenständige Tochtergesellschaft gegründet, die sich gezielt um die Marken “Assassin’s Creed”, “Tom Clancy’s Rainbow Six” und “Far Cry” kümmern soll. Diese Einheit wurde mit rund 4 Milliarden Euro bewertet. Tencent sicherte sich durch eine Investition von 1,16 Milliarden Euro eine Minderheitsbeteiligung.

Unklar ist, wann es mit der “Far Cry”-Reihe weitergeht. Ubisoft konzentriert sich momentan auf andere Projekte, darunter “Assassin’s Creed Shadows”, das im März 2025 veröffentlicht wurde und international positive Resonanz erhielt.

