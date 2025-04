Helldivers 2: Lust auf neue Inhalte? Arrowhead bereitet Ankündigung vor und nennt Termin

In einer aktuellen Mitteilung an die Community kündigten die Entwickler von Arrowhead neue Inhalte sowie weitere Neuigkeiten zu "Helldivers 2" an. Zudem gab das Studio den Termin für die Enthüllung der nächsten Kriegsanleihe bekannt.

In den Wochen nach der Veröffentlichung der Kriegsanleihe „Grenzwertige Gerechtigkeit“ wurde es recht still um mögliche neue Inhalte für den erfolgreichen Coop-Shooter „Helldivers 2“.

Heute meldete sich Arrowhead endlich mit einem offiziellen Tweet zurück und gab bekannt, dass das Studio derzeit die Veröffentlichung einer neuen Kriegsanleihe vorbereitet. Konkrete Details zu den geplanten Inhalten nannte Arrowhead zwar nicht, kündigte jedoch an, dass die offizielle Enthüllung der Kriegsanleihe in der kommenden Woche erfolgen wird.

Genauer gesagt am Donnerstag, dem 8. Mai 2025.

Weitere Neuigkeiten in Aussicht gestellt

Bei der Präsentation der nächsten Kriegsanleihe soll es in den kommenden Wochen jedoch nicht bleiben. Darüber hinaus stellte Arrowhead weitere Neuigkeiten zu „Helldivers 2“ in Aussicht. Auch in diesem Punkt blieben die Entwickler bislang allerdings vage.

„Wir wissen, dass unser letztes Update schon eine Weile her ist. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran“, sagte das Studio auf X.

Und weiter: „Vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Zeitspanne zwischen unseren großen Updates und den Veröffentlichungen der Kriegsanleihen diesmal etwas länger ist.“

Bis zur offiziellen Enthüllung der neuen Inhalte bittet Arrowhead die Community daher noch um etwas Geduld. „Wir freuen uns jedoch, euch mitteilen zu können, dass wir unsere nächste Kriegsanleihe am 8. Mai ankündigen werden. Bald darauf folgen weitere spannende Neuigkeiten“, ergänzen die Entwickler.

„Wir werden nicht zu viel Zeit darauf verwenden, zu verraten, um welche Kriegsanleihe es sich handelt“, heißt es abschließend. „Aber ihr werdet bald mehr von uns hören.“

Brettspiel und Verfilmung in Arbeit

Nachdem sich „Helldivers 2“ im vergangenen Jahr zum schnellstverkauften Titel in Sonys Geschichte entwickelte, verkündete Arrowhead im November, dass der Coop-Shooter die Marke von 15 Millionen Spielern geknackt habe.

Doch auch außerhalb der Welt der Videospiele möchten die Verantwortlichen die Popularität von „Helldivers 2“ nutzen.

So startete in diesem Monat etwa eine Crowdfunding-Kampagne für ein Brettspiel auf Basis des Shooters. In rekordverdächtigen zwölf Minuten wurde das Finanzierungsziel erreicht. Bereits Anfang 2025 kündigte Sony außerdem eine Verfilmung von „Helldivers 2“ an.

Konkrete Details nannte das Unternehmen noch nicht. Dies hielt die Community jedoch nicht davon ab, auf einen Film zu hoffen, der in die Fußstapfen des Kultklassikers „Starship Troopers“ tritt.

