Indiana Jones: PS5-Version startet groß durch, gespielt werden aber andere Games

„Indiana Jones und der Große Kreis“ hat die PS5 erreicht, nachdem der Titel rund um den charismatischen und peitschenschwingenden Archäologen im vergangenen Jahr zeitexklusiv für Xbox-Konsolen und PC auf den Markt kam.

Doch wie gut schlägt sich das Xbox-Abenteuer auf der Konsole des einstigen Konkurrenten Sony Interactive Entertainment? Aus den USA traf eine neue Angabe ein.

Verkaufsstark, aber nicht unter den meistgespielten Games

Laut Mat Piscatella vom Analyseunternehmen Circana war „Indiana Jones und der Große Kreis“ in der Veröffentlichungswoche das meistverkaufte Spiel auf der PS5.

Meistverkauft bedeutet allerdings nicht meistgespielt: So schaffte es der Titel nicht in die Top 15 der meistgenutzten Games, gemessen an der Anzahl wöchentlich aktiver Nutzer. Die entsprechenden Daten stammen aus dem Circana Player Engagement Tracker für die Woche bis zum 19. April 2025.

Piscatella führt die Dominanz großer Multiplayer- und Live-Service-Titel als zentralen Grund an: „Die großen Live-Service-Spiele saugen dem Markt die Luft aus“, erklärte er. Diese Formate besetzen laut Circana seit Jahren dauerhaft die Spitzenplätze.

Das aktuelle PS5-Ranking wird angeführt von „Call of Duty HQ“, das mehrere Titel der Serie unter einem Launcher vereint, darunter „Modern Warfare 3“ und „Warzone“. Weitere Vertreter in der Liste sind unter anderem „Fortnite“, „Marvel Rivals“ sowie kürzlich über PlayStation Plus verfügbar gemachte Titel wie „Hogwarts Legacy“ und „RoboCop: Rogue City“.

Die meistgespielten Games auf PlayStation-Konsolen – Woche bis 19. April 2025

Call of Duty HQ Fortnite Grand Theft Auto 5 Roblox NBA 2K25 Minecraft Marvel Rivals Madden NFL 25 Assassin’s Creed: Shadows WWE 2K25 EA Sports College Football 25 RoboCop: Rogue City Hogwarts Legacy Rainbow Six: Siege Rocket League

„Indiana Jones und der Große Kreis“ bietet ein storybasiertes Einzelspieler-Erlebnis und verzichtet auf Live-Service-Elemente. Das Adventure wurde ursprünglich im Dezember 2024 für Xbox und PC veröffentlicht und erhielt überwiegend positive Bewertungen.

Die Handlung ist im Jahr 1937 angesiedelt, zwischen den Filmen „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Der letzte Kreuzzug“. Spieler übernehmen die Rolle von Indiana Jones und versuchen, eine mysteriöse Macht aufzuhalten, die mit dem sogenannten „Großen Zirkel“ in Verbindung steht.

Laut Microsoft erreichte der Titel über alle Plattformen hinweg mehr als vier Millionen Spieler. Der Entwickler MachineGames arbeitet derzeit an einem Story-DLC mit dem Titel „The Order of the Giants“, der 2025 erscheinen soll.

Verkaufszahlen im Vergleich

Schätzungen von Alinea Analytics zufolge wurden innerhalb der ersten sechs Tage nach dem Launch von „Indiana Jones und der Große Kreis“ auf der PS5 rund 117.200 Einheiten verkauft – etwa 28 Prozent mehr als bei der Steam-Veröffentlichung im Dezember.

Auch die Verkäufe der Xbox-Version sollen unter denen der PS5-Fassung liegen, was aufgrund der Verfügbarkeit im Xbox Game Pass keine Überraschung darstellt. Alinea Analytics spricht in diesem Zusammenhang von einer „Kannibalisierung“ der Premium-Verkäufe, da die Abo-Verfügbarkeit den direkten Verkauf erschwert.

