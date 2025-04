Larian Studios: Neues Team soll Handlungen für Jahre im Voraus planen

Die Entwickler von Larian arbeiten derzeit gleich an zwei neuen Projekten. Damit dem Studio auch in Zukunft nicht der Stoff ausgeht, soll nun ein großes Storytelling-Team aufgebaut werden.

Mit dem kürzlich veröffentlichten Update 8 wurden die Arbeiten an dem beliebten Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ offiziell abgeschlossen. Nun widmen sich die verantwortlichen Entwickler von Larian gleich zwei neuen Projekten, was von dem Studio-Chef Swen Vincke als „wahnsinnig ambitioniert“ beschrieben wird.

Allerdings denken die Belgier darüber hinaus auch an die Zukunft. Dabei soll nun ein neues Team helfen, das verschiedene Handlungen bereits Jahre im Voraus ausarbeitet.

Geschichten seien „Brot und Butter“ des Studios

Der Larian-CEO Swen Vincke sprach kürzlich mit den Kollegen von GameSpot über den Prozess des Geschichtenerzählens, der auch in Zukunft bei dem Entwickler im Mittelpunkt stehen soll. „Wir versuchen, die Handlung unserer zukünftigen Spiele jetzt auszuarbeiten, damit wir einen großen Vorrat an Geschichten haben, wenn wir mit dem nächsten Projekt beginnen“, erklärte Vincke. „Wir bauen ein ziemlich großes Storytelling-Team auf, das mit unserem Autorenteam zusammenarbeitet.“

Der Studio-Chef ging in dem Gespräch auch auf die Unterschiede zwischen der neuen Storytelling-Gruppe und den Autoren ein, die das belgische Studio schon immer beschäftigte. So arbeiten die Autoren direkt an den Spielen. Das Storytelling-Team soll sich jedoch Geschichten in irgendeiner Form für zukünftige Spiele ausdenken und dabei mit den anderen Entwicklern zusammenarbeiten.

„Es ist wirklich mehr eine zukunftsorientierte Sache als ein Heute-Ding“, gab Vincke weiter an. Der CEO fuhr fort, dass das Schreiben von Spielen viel komplexer sei, als es sich die Spieler vorstellen. Denn das Autorenteam müsse dafür einige Details im Auge behalten.

„Das narrative Design, das Schreiben von Dialogen, das Sicherstellen, dass alle Umsetzungen abgedeckt sind, Handlungsbögen über längere Zeiträume über mehrere Spiele hinweg. Das sind alles verschiedene Disziplinen, die eine Spezialisierung erfordern, und deshalb braucht man Leute, die es gewohnt sind, diese Dinge zu tun.“

Projekt soll „ziemlich konkrete Formen annehmen“

Die Entwickler von Larian arbeiten nach „Baldur’s Gate 3“ gleich an zwei neuen Projekten. Eines davon trägt den Codenamen „Excalibur“, wie Swen Vincke bereits vor einigen Monaten verriet.

Kürzlich gab der Studio-Boss an, dass eines der Projekte, ein Action-RPG, bereits „ziemlich konkrete Formen“ annehme. Das Team würde derzeit tief in der Entwicklung stecken. Allerdings soll es noch einige Zeit dauern, bis das Studio weitere Details zu den neuen Projekten angeben könne.

Und warum arbeitet der belgische Entwickler gleich an zwei neuen Spielen? „Wir sind in der Lage, mehrere RPGs parallel zu entwickeln, sodass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass die Leute nichts zu tun haben“, so Vincke. „Das ist tatsächlich der Hauptgrund, warum wir derzeit an mehreren Projekten arbeiten.“

Quelle: PC Gamer

