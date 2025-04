Microsoft: Xbox plant angeblich drei neue Controller-Modelle – Fokus auf Cloud-Gaming

Microsoft arbeitet aktuellen Berichten zufolge an mehreren neuen Controllern, mit denen die Xbox-Plattform erweitert werden soll. Klassische Konsolen scheinen dabei nicht zwangsläufig der Schwerpunkt zu sein.

Laut Jez Corden, der in einer Folge des Xbox Two Podcasts über das Thema berichtete, entwickelt Microsoft mindestens drei solcher Controller-Prototypen. Die neuen Geräte befinden sich dem Vernehmen nach in der frühen Testphase und könnten sowohl bestehende Modelle ergänzen als auch ersetzen.

WLAN-Anbindung für Cloud-Gaming

Einer der geplanten Controller sei ein Nachfolger des “Xbox Elite Wireless Controller Series 2”. Das High-End-Modell wird voraussichtlich eine native WLAN-Anbindung bieten, sodass das Gamepad direkt mit den Xbox-Cloud-Servern kommunizieren kann, ohne den Umweg über ein Bluetooth-fähiges Gerät zu gehen.

Dieses „Direct-to-Cloud“-Feature könnte die Eingabelatenz reduzieren, was insbesondere bei genresensiblen Titeln wie Shootern von Bedeutung wäre. Eine ähnliche Technologie kam bereits beim Controller von Google Stadia zum Einsatz.

Parallel dazu arbeitet Microsoft mutmaßlich an einem Mittelklasse-Controller mit dem Projektnamen „Sebile“. Dieses Modell wurde erstmals im Jahr 2023 im Rahmen von Gerichtsunterlagen erwähnt. Auch “Sebile” soll laut Corden native Cloud-Gaming-Unterstützung bieten.

Als drittes Gerät entsteht ein günstigeres Einstiegsmodell, das vermutlich als Nachfolger des aktuellen Standard-Controllers vorgesehen ist. Im Gegensatz zu den höherpreisigen Varianten könnte dieser Controller jedoch auf Cloud-spezifische Funktionen verzichten.

Zeitplan und Veröffentlichungsstrategie noch unklar

Wann die neuen Xbox-Controller auf den Markt kommen werden, ist offen. Frühere Veröffentlichungen neuer Controller erfolgten in der Regel einige Wochen bis Monate nach der offiziellen Ankündigung.

Corden zufolge könnten die neuen Geräte entweder im Laufe des kommenden Jahres vorgestellt oder zusammen mit der nächsten Xbox-Generation etabliert werden. Konkrete Informationen zu Preisen, endgültigem Funktionsumfang oder dem genauen Release-Zeitpunkt liegen derzeit nicht vor.

Ebenfalls gilt: Da sich alle drei Modelle dem Bericht nach noch im Prototypenstadium befinden, könnte Microsoft die Projekte bei Bedarf anpassen oder gänzlich einstellen.

Insgesamt deutet vieles darauf hin, dass Microsoft weiterhin an Hardware festhalten möchte, nachdem die Redmonder Anfang des vergangenen Jahres einen neuen Weg einschlugen. Immer mehr Spiele landen auf der PS5, während die Xbox-Konsolen zu einem Nischenprodukt werden.

Die Geschäfte von Microsoft laufen dennoch. Ohne Xbox Game Pass ist die PlayStation-Plattform für den Publisher, zu dem die einstigen Xbox Game Studios, Bethesda und Activision Blizzard gehören, ein einträgliches Geschäft. Zuletzt zogen Games wie „Indiana Jones und der Große Kreis“ sowie „Forza Horizon 5“ PlayStation-Spieler an.

Weitere Meldungen zu Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren