MindsEye: Wie in Fast & Furious? Neues Spiel von GTA-Veteran setzt auf cleveren Kamera-Trick

Im vergangenen Februar wurde im Rahmen der State of Play mit „MindsEye“ ein brandneues Actionspiel angekündigt, das sich derzeit bei Build a Rocket Boy in der Entwicklung befindet und unweigerlich Erinnerungen an Rockstar Games’ beliebte „GTA“-Reihe weckte. Und das ist kein Wunder: Mit Leslie Benzies werkelt nämlich ein wahrer „GTA“-Veteran an „MindsEye“.

So wird der vielversprechende Titel auch jede Menge Fahrzeug-Action bieten, die an die Höhepunkte eines Hollywood-Blockbusters erinnert. Diese Anweisung gab Benzies seinem Team, wie Assistant Game Director Adam Whiting kürzlich im Gespräch mit dem EDGE-Magazin (via GamesRadar) enthüllte. Um dies zu erreichen, bedienten sich die Entwickler eines cleveren Kamera-Tricks.

Actionreichen Inszenierung trifft volle Kontrolle

Whiting erklärte im Interview, dass die „Fast & Furious“-Reihe der Maßstab für die intensiven Verfolgungsjagden in „MindsEye“ gewesen sei. „Die Kamera löst sich bei schnellen Kurvenfahrten, um das Gefühl zu vermitteln, die Kontrolle zu verlieren – fast wie in einem Fast & Furious-Film“, so der Entwickler. Dabei handele es sich jedoch nur um einen visuellen Effekt – Whiting versicherte, dass die Spieler jederzeit die volle Kontrolle über Kamera und Fahrzeug behalten.

Whiting erklärte, dass man für ein akkurates Fahrgefühl ein maßgeschneidertes Handling mithilfe der Unreal Engine 5.4 entwickelt und über Monate hinweg an der Feinabstimmung von Reifenhaftung, Federweg und Gewichtsverlagerung gearbeitet habe. Dies ermögliche es, dass der Kameraeffekt eher auf echten physikalischen Kräften als auf einer simplen Animation beruhe. Zudem habe man Wert darauf gelegt, beim Fahrgefühl einen guten Mittelweg zwischen Realismus und Zugänglichkeit zu finden.

Präzises Handling für Anfänger und Fortgeschrittene

Das Ergebnis: In „MindsEye“ können bereits Anfänger nach wenigen Minuten waghalsige Fahrmanöver und Drifts ausführen, während erfahrenere Spieler noch mehr Spielraum für fortgeschrittene Techniken haben, beispielsweise den sogenannten „Scandinavian Flick“ durch gleichzeitiges Betätigen von Gas und Bremse – eine Fahrtechnik, die vor allem im Rallyesport genutzt wird, um das Auto schnell und kontrolliert durch enge Kurven zu bewegen.

Zudem wird sich das ausgefeilte Handling auf die verschiedenen Fahrzeuge auswirken, die in den Missionen von „MindsEye“ zum Einsatz kommen. Laut Whiting ist der Fahrzeugwechsel daher nicht nur optisch: Jedes Mal müssen Geschwindigkeit, Bremspunkte und andere Aspekte neu bewertet werden. Zur Auswahl stehen unter anderem Buggys, Geländewagen mit großem Federweg, aufgemotzte Straßenrennwagen und viele weitere Vehikel.

Wer sich selbst ein Bild von den actionreichen Verfolgungsjagden in „MindsEye“ machen möchte, hat ab dem 10. Juni 2025 die Gelegenheit dazu. Dann erscheint das Spiel für die PS5, Xbox Series X/S und den PC zum Preis von 59,99 Euro. Vorbesteller erhalten zudem ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf die Inhalte der Deluxe Edition, die unter anderem den Premium-Pass mit weiteren Missionen umfasst.

