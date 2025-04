PS4 & PS5: DOOM The Dark Ages & mehr – Neuerscheinungen im Mai in der Übersicht

Im Mai dürfen sich Gaming-Fans auf über 30 neue Spiele für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 freuen. Welche Neuerscheinungen ihr unbedingt im Blick behalten solltet, verraten wir euch wie gewohnt in unserer Monatsübersicht.

Der Mai ist fast da und er bringt gleich Dutzende vielversprechende neue Spiele für die PS4 und die PS5 mit sich. Wie gewohnt stellen wir euch in den nachfolgenden Zeilen einige potentielle Highlights unter den Neuerscheinungen für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 vor.

DOOM: The Dark Ages (PS5)

Release: 15. Mai 2025

Der zur Superwaffe der Götter bestimmte DOOM-Slayer bekämpft in einem düsteren Zeitalter finstere Dämonen. Der Anführer dieser dunklen Mächte will den Slayer vernichten, doch der Dämon ahnt nicht, worauf er sich da eingelassen hat. Erlebt den Ursprung der berühmt berüchtigten Wut des DOOM-Slayers und erlebt den Ursprung seiner Legende.

Erlebt den Beginn der Legende des DOOM-Slayers!

Die Geschichte von „DOOM: The Dark Ages“ ist zeitlich vor den Ereignissen der beiden Vorgänger angesiedelt und fungiert somit als Prequel. Wie ihr es von der altehrwürdigen Ego-Shooter-Reihe gewohnt seid, bietet euch der Titel jede Menge schnelle, blutige Action. Hierfür steht euch ein umfangreiches Waffenarsenal zur Verfügung, unter anderem die brandneue Schildsäge, die ihr sowohl offensiv als auch defensiv vielfältig im Kampf gegen die Hölle einsetzen könnt.

In unserem Preview-Artikel zum brachialen Ego-Shooter erfahrt ihr noch mehr zum Spielgefühl des Titels:

Elden Ring Nightreign (PS4, PS5)

Release: 30. Mai 2025

Abseits der vertrauten Zwischenlande gibt es ein anderes Reich, das von dieser bekannten Welt getrennt und ihr gleichzeitig doch ähnlich ist. In dieser Parallelwelt zieht die Nacht herauf, eine schier unaufhaltsame Naturgewalt, die alles in ihrem Weg verschlingt. Nur wenn mehrere tapfere Krieger ihre Macht vereinen und sich den in der Finsternis lauernden Schrecken stellen, haben sie eine Chance, um die Nacht doch noch zurückzuschlagen.

Könnt ihr die Nacht in „Elden Ring Nightreign“ zurückschlagen?

Mit „Elden Ring Nightreign“ erwartet euch ein Stand-Alone-Spin-off zum Action-RPG-Meisterwerk aus dem Hause FromSoftware. Es ist somit weder ein weiterer DLC noch eine Fortsetzung. Anders als im Hauptspiel steht diesmal eine Koop-Erfahrung im Mittelpunkt, denn ihr seid immer mit zwei Begleitern unterwegs. Gemeinsam müsst ihr innerhalb einer Runde immer stärker werden, im Level steigen und mehrere Bosse besiegen, um die Nacht zu bezwingen.

Falls ihr mehr dazu erfahren möchtet, wie sich „Nightreign“ spielt, werft gerne einen Blick in unseren Preview-Artikel:

Lost Soul Aside (PS5)

Release: 30. Mai 2025

In einer schicksalhaften Nacht wollten sie alles verändern, doch letztendlich sollten die Dinge anders laufen als von Kaser, Louisa und ihrer Rebellengruppe erhofft. Eigentlich wollten sie den Imperator stürzen und seine Herrschaft beenden, um den Menschen im Land Hoffnung zu schenken. Allerdings durchkreuzt ein Meteorschauer diesen Plan und zu allem Überfluss wird auch noch Louisas Seele geraubt. Kann Kaiser seine Freundin retten?

„Lost Soul Aside“ bietet euch pfeilschnelle Action und eine tolle Grafik.

Nachdem „Lost Soul Aside“ bereits 2014 angekündigt wurde, hat sich einiges getan. Nun hat die lange Wartezeit auf das Action-RPG endlich ein Ende und ihr könnt euch selbst in brachiale Kämpfe stürzen, die sichtlich von Games wie „Bayonetta“ und „Devil May Cry“ inspiriert worden sind. Abseits der krachenden Action sollen euch insbesondere die packende Story sowie die detaillierte Spielwelt in ihren Bann ziehen – und das auf Konsolen exklusiv auf der PS5.

Weitere Neuerscheinungen im Mai

Donnerstag, 1. Mai 2025

Despelote (PS4, PS5)

Freitag, 2. Mai 2025

Spellcaster University (PS4, PS5)

Dienstag, 6. Mai 2025

Age of Empires II: Definitive Edition (PS5)

Captain Blood (PS4, PS5)

King Arthur: Legion IX (PS5)

Metal Eden (PS5)

Donnerstag, 8. Mai 2025

Empyreal (PS5)

Revenge of the Savage Planet (PS5)

Spirit of the North 2 (PS5)

The Midnight Walk (PS5)

Wings of Endless (PS4, PS5)

Ein tierisches Abenteuer erlebt ihr in „Spirit of the North 2“.

Dienstag, 13. Mai 2025

Death end re;Quest: Code Z (PS4, PS5)

Palia (PS5)

The Precinct (PS5)

Donnerstag, 15. Mai 2025

American Arcadia (PS4, PS5)

Into the Restless Ruins (PS5)

Freitag, 16. Mai 2025

Capcom Fighting Collection 2 (PS4, PS5)

Dienstag, 20. Mai 2025

RoadCraft (PS5)

Mittwoch, 21. Mai 2025

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time (PS4, PS5)

Monster Train 2 (PS5)

„Blades of Fire“ ist das neueste Werk der „Castlevania: Lords of Shadow“-Macher.

Donnerstag, 22. Mai 2025

Blades of Fire (PS5)

Deliver At All Costs (PS5)

Lynked: Banner of the Spark (PS5)

Out of Sight (PS5, PS VR2)

Zombie Army VR (PS5, PS VR2)

Freitag, 23. Mai 2025

Onimusha 2: Samurai’s Destiny (PS4)

Dienstag, 27. Mai 2025

Roboquest (PS4, PS5, PS VR2)

Mittwoch, 28. Mai 2025

Pipistrello and the Cursed Yoyo (PS4, PS5)

to a T (PS5)

Mit „Pipistrello and the Cursed Yoyo“ erwartet euch ein abgedrehtes 2D-Topdown-Adventure.

Donnerstag, 29. Mai 2025

Fuga: Melodies of Steel 3 (PS4, PS5)

Nice Day for Fishing (PS5)

Scar-Lead Salvation (PS4, PS5)

Freitag, 30. Mai 2025

Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends (PS5)

EA Sports F1 25 (PS5)

