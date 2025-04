Remedy: Sam Lake arbeitet an geheimem Projekt – und plant Mumins-Spiel und Roman für die Rente

Sam Lake von Remedy gilt als einer der kreativen Köpfe der Videospielbranche und hat als Autor und Game Director bereits zahlreiche Hits geschaffen: Besondere Bekanntheit erlangte er für die Geschichte von „Max Payne“, dem er im ersten Spiel sogar sein Gesicht lieh. In den darauffolgenden Jahren erschuf er zudem Titel wie „Alan Wake“, „Quantum Break“ und „Control“.

Und obwohl Lake seit 30 Jahren bei Remedy arbeitet, plant er noch keinen baldigen Ruhestand. Stattdessen arbeitet er aktuell an mehreren Spielen und hat weitere Projekte für die Zukunft im Blick. Einen Überblick über seine aktuelle Arbeit gab er kürzlich in einem Interview – gestand aber auch, dass er sich doch schon erste Gedanken über seine Pensionierung gemacht hat.

Remedys aktuelle Spiele und ein geheimnisvolles Projekt unter Lakes Leitung

Remedy arbeitet aktuell an mehreren Projekten, darunter der Multiplayer-Shooter „FBC: Firebreak“, „Control 2“ sowie die in Kooperation mit Rockstar Games entwickelten Remakes von „Max Payne“ und „Max Payne 2“. Wie Lake jetzt gegenüber The Game Business (via VGC) bestätigte, ist er in alle diese Projekte involviert. Darüber hinaus befindet sich noch ein geheimes Spiel in Entwicklung, bei dem Lake die Rolle des Game Directors übernimmt.

Außerdem ist Lake auch an dem kürzlich mit Annapurna Pictures abgeschlossenen Film- und Fernsehvertrag beteiligt. Wie er im Gespräch scherzte, habe er trotz all der bislang erhaltenen Auszeichnungen nach wie vor das Gefühl, der Branche noch viel mehr bieten zu können: „Es gibt ein leichtes Gefühl von … Wollt ihr mir etwas sagen? Bin ich fertig? Habe ich meinen Höhepunkt überschritten? Wollt ihr mir sagen … Okay, geh jetzt spielen? Aber nein, ich habe immer noch viel Leidenschaft und Ideen.“

Sam Lakes Pläne für die Zeit nach Remedy

Allerdings gestand Lake auch, dass er nach all den Jahren in der Branche bereits erste Gedanken über seine Pensionierung machte. Er enthüllte, dass die Entwicklung von Videospielen nur ein „Umweg“ zu seinem eigentlichen Traum war: dem Schreiben von Romanen. „Ich hoffe, dass ich, sobald ich mich endgültig aus der Spieleentwicklung zurückziehe, die Chance bekomme, weiterhin kreativ zu arbeiten und kleinere, persönlichere Projekte in Angriff zu nehmen. Aber noch nicht“, so Lake.

Auf die Frage, an welchem Franchise außerhalb von Remedy er gerne arbeiten würde, antwortete Lake überraschend: „Die Mumins“. Dabei handelt es sich um eine Kinderbuchreihe der finnischen Autorin und Illustratorin Tove Jansson, die in über 40 Sprachen übersetzt wurde und weltweit eine große Fangemeinde besitzt. In Deutschland dürften „Die Mumins“ vor allem durch die japanisch-niederländische Zeichentrickserie bekannt sein, die ab 1992 im ZDF und später auf KiKA ausgestrahlt wurde.

