TES4 Oblivion Remastered: Spiel verbessern – Nutzer wünschen neuen Schwierigkeitsgrad und mehr

Die Spieler dürfen mithelfen, das am 22. April erschienene „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ zu verbessern. Dafür haben die Entwickler von Bethesda eigens einen Feedback-Kanal im offiziellen Discord-Channel zum Spiel eingerichtet.

Die Nutzer nehmen das Angebot gerne an und geben ihre Wünsche für das Spiel zum Besten. Darunter sind etwa Vorschläge zu den Schwierigkeitsgraden, den Dungeons oder den Animationen.

Fans hoffen, dass Bethesda bald Hand anlegt

Ein Wunsch, der bislang schon öfter von den Spielern erwähnt wurde, ist ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad zwischen Adept und Experte. So geben die Fans an, dass der mittlere Schwierigkeitsgrad Adept zu leicht sei, während es eine Stufe höher bei Experte schon zu sehr zur Sache gehen würde.

„Es gibt Momente, in denen ich mich auf Level 19 anstrengen muss, wenn ich von einer Gruppe angegriffen werde“, schrieb etwa ein Nutzer. „Aber größtenteils sinkt meine Gesundheit auf Adept kaum. Auf Experte sind jedoch selbst einzelne Mobs manchmal eine Schinderei.“

„Es ist wirklich lächerlich“, stimmte ein anderer Fan zu. „Nach einer Weile ist Adept einfach zu leicht, also spiele ich auf Experte, sterbe acht Mal pro Dungeon und verbrauche etwa 30 Tränke. Es ist verrückt.“

Für die Dungeons in „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ schlagen die Spieler etwa eine Markierung vor, wenn diese bereits erledigt wurden, wie es beispielsweise in „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ der Fall ist. Zudem wünschen sich die Nutzer, dass die Weltkarte automatisch an den eigenen Standort heranzoomen würde, wenn man sich in einem Dungeon befindet.

Spieler wünschen sich neue Funktionen

Zu den weiteren Wünschen gehören etwa ein Schlüsselbund, in dem die gefundenen Schlüssel aufbewahrt werden sowie beim Looten das Gewicht angezeigt zu bekommen. Auch hoffen die Spieler auf ein Update der Questbelohnungen, die häufig schlechteren Loot anbieten, als die Gegenstände, die man bereits besitzt.

Unter den Vorschlägen der Spieler finden sich jedoch auch einige moderne Features. So wünschen sich einige Nutzer einen Fotomodus oder die Option, sein eigenes Pferd herbeirufen zu können sowie bessere Animationen für die neue Sprint-Fähigkeit.

Ein weiteres Detail, das den Nutzern zufolge überarbeitet werden sollte, sei das Inventar. Das Management der eigenen Gegenstände sei furchtbar, meinen einige Spieler. Ebenfalls kritisiert wird das Levelsystem, das allerdings auch von einem Entwickler des Originals als Fehler bezeichnet wurde.

