The Witcher 4: Kehrt Yennefer zurück? Synchronsprecherin über möglichen Auftritt

Ciri wird die Hauptrolle in „The Witcher 4“ spielen, und auch Geralts Auftritt ist bereits bestätigt. Doch was ist mit Yennefer von Vengerberg? Kehrt die Zauberin ebenfalls zurück? Ihre Synchronsprecherin Denise Gough hat sich nun dazu geäußert.

Bekanntermaßen wird „The Witcher 4“ einen Generationswechsel vollziehen: Ciri, Geralts ehemalige Schülerin und Ziehtochter, wird die Hauptrolle übernehmen und in seine Fußstapfen treten. Dies führte auch zu einer Neubesetzung, bei der Ciara Berkeley die Rolle von Jo Wyatt übernimmt.

Zudem wurde bereits bestätigt, dass auch Geralt in „The Witcher 4“ auftreten und sein Sprecher Doug Cockle zurückkehren wird – in welcher Form der Weiße Wolf erscheint, ist jedoch unklar. Das Trio komplettiert Yennefer von Vengerberg, deren Beteiligung im vierten Teil bisher aber noch nicht festzustehen scheint. Das hat ihre Synchronsprecher aus dem dritten Teil jetzt durchblicken lassen.

Sprecherin von Yennefer „weiß von nichts“

In einem Interview mit Eurogamer wurde Denise Gough gefragt, ob ihre Figur Yennefer von Vengerberg, die sowohl in den Videospielen und Romanen als auch in der Netflix-Serie eine zentrale Rolle einnimmt, in „The Witcher 4“ zurückkehren wird. Gough antwortete darauf: „Ich weiß nichts davon“ und konnte keine genauen Angaben zum Entwicklungsstand bei CD Projekt RED machen.

Stattdessen gab die Sprecherin, die auch als Schauspielerin tätig ist und aktuell in der zweiten Staffel der „Star Wars“-Serie „Andor“ als Dedra Meero zu sehen ist, einen Einblick in ihre Anfänge im Videospielbereich. Sie sprach über ihre Erfahrung bei den Aufnahmen zu „The Witcher 3“, ihrem ersten Projekt dieser Art: „Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hatte noch nie zuvor ein Videospiel gemacht. Und dann kamen viele, meist Männer, in Tonabteilungen an Filmsets auf mich zu und flüsterten: Bist du Yennefer? Und ich fragte: Wer ist Yennefer?“

Release von The Witcher 4 frühestens 2027

Es bleibt also abzuwarten, ob Yennefer von Vengerberg in „The Witcher 4“ wieder dabei sein wird. Denkbar wäre auch, dass CD Projekt RED – ähnlich wie bei Ciri – eine neue Sprecherin für die Rolle besetzt. Oder aber die Entwicklung ist schlicht noch nicht weit genug fortgeschritten. Ohnehin wird die Veröffentlichung des Rollenspiels noch einige Zeit dauern.

Bei der offiziellen Ankündigung von „The Witcher 4“ im Rahmen der Game Awards 2024 im Dezember letzten Jahres nannten die Verantwortlichen keinen konkreten Termin. Die Entwickler betonten lediglich, dass das Spiel noch einiges an Entwicklungszeit benötigt. Ein kürzlich veröffentlichter Geschäftsbericht des Studios deutete jedoch an, dass mit einem Release frühestens im Jahr 2027 zu rechnen ist.

