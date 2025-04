World of Tanks: Russland beschlagnahmt Lesta Studios – Vorwürfe wegen Ukraine-Unterstützung

World of Tanks:

Berichten zufolge hat Russland Mitte April 2025 Maßnahmen eingeleitet, um das Unternehmen Lesta Studios mit Sitz in Moskau zu beschlagnahmen. Die rechtlichen Schritte stehen in Zusammenhang mit dem russischen Vorgehen gegen mutmaßliche Unterstützer der Ukraine seit Beginn des Krieges im Jahr 2022.

Hintergrund der Beschlagnahmung

Aus Dokumenten, die der russischen Nachrichtenagentur RIA vorliegen, geht hervor, dass der stellvertretende Generalstaatsanwalt Russlands die Absicht hat, „die Tätigkeit der Vereinigung bestehend aus [Wargaming-Eigentümer] V.V. Kisly und [Lesta-Gründer] M.A. Khatazhaev zu verbieten und Anteile am Kapital der Angeklagten an den Staat zu übertragen“.

Das russische Gericht stützt diese Entscheidung unter anderem auf die Behauptung, Kisly und Khatazhaev gehörten einer „Vereinigung mit extremistischen Aktivitäten“ an.

Als Beweismaterial wurden unter anderem Aufnahmen herangezogen, die ukrainische Soldaten beim Spielen von Wargaming-Titeln wie „World of Tanks“ zeigen sollen. Außerdem verwies die Generalstaatsanwaltschaft auf eine Spendenaktion von Wargaming. Das Unternehmen hatte 2023 in mehreren Spielen Ukraine-Pakete angeboten und den vollständigen Erlös für die Anschaffung spezialisierter Krankenwagen verwendet. Diese Fahrzeuge seien „ausgestattet mit Defibrillatoren, Herzmonitoren, Sauerstoffflaschen und Beatmungsgeräten“, erklärte Wargaming damals.

Wargamings Rückzug aus Russland und Weißrussland

Wargaming hatte bereits 2022 auf den Krieg reagiert und sich vom russischen Markt zurückgezogen. Lesta Studios war auf diesem Gebiet fortan eigenständig für den Betrieb von „World of Tanks“ verantwortlich. Mittlerweile gibt es demnach zwei Entwickler (und zwei Versionen des Spiels). Die russische Regierung scheint jedoch keinen Unterschied zwischen ihnen zu machen.

Gegenüber VGC gab Wargaming nach Bekanntwerden der Beschlagnahmung folgende Stellungnahme heraus: „Wargaming hat sich vor drei Jahren strategisch aus dem russischen und weißrussischen Markt zurückgezogen. Das Unternehmen hat sein Geschäft in Russland und Weißrussland zum Nulltarif und auf einer schuldenfreien, bargeldlosen Basis an das lokale Management veräußert, ohne Rücknahmeverpflichtung. Wargaming hat keine Vermögenswerte oder Geschäftsinteressen in Russland und Weißrussland.“

Die Beschlagnahmung von Lesta Studios reiht sich in eine Serie von Maßnahmen ein, mit denen Russland wirtschaftliche und symbolische Zeichen gegen Unterstützer der Ukraine setzt. Lesta Studios hat gegen die Enteignung Beschwerde eingelegt. Über den weiteren Verlauf des Verfahrens ist bisher nichts bekannt.

