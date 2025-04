Wuchang Fallen Feathers: Termin, Preis & Deluxe Edition des Soulslikes enthüllt – Neuer Trailer

In dieser Woche spendierten 505 Games und Lenzee Games "Wuchang: Fallen Feathers" nicht nur einen konkreten Releasetermin. Zudem enthüllten die Unternehmen die beiden Editionen, in denen das Soulslike erscheinen wird.

Im vergangenen Jahr sorgte das chinesische Studio Game Science mit „Black Myth: Wukong“ für Aufsehen und veröffentlichte einen der erfolgreichsten Titel des Jahres 2024. Mit „Wuchang: Fallen Feathers“ steht nun der nächste potenzielle Hit aus dem Reich der Mitte in den Startlöchern.

Nachdem der Publisher 505 Games bisher lediglich von einem Release im Sommer 2025 sprach, erreichte uns in dieser Woche endlich ein konkreter Termin. Laut einer aktuellen Mitteilung erscheint das Soulslike am 24. Juli 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Wie bereits vor einigen Monaten bestätigt, wird „Wuchang: Fallen Feathers“ ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass Ultimate enthalten sein und kann von Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden.

Bis zu 60 Stunden Spielzeit und spektakuläre Bosskämpfe

In „Wuchang: Fallen Feathers“ schlüpfen Spieler in die Rolle der gleichnamigen Piratenkriegerin Wuchang, die sich im China des 17. Jahrhunderts behaupten muss. Zur Zeit der späten Ming-Dynastie wird das Land Shu nicht nur von Krieg, sondern auch von der sogenannten „Gefiederkrankheit“ heimgesucht. Einer mysteriösen Seuche, die Menschen in monströse Kreaturen verwandelt.

„Erkunde vergessene Tempel, lüfte uralte Geheimnisse und absorbiere die Kräfte besiegter Bosse, um zur Legende aufzusteigen – geschmiedet in Schatten und Flammen“, so die offizielle Beschreibung. Die Entwickler versprechen ein bis zu 60 Stunden langes Abenteuer, das euch vor allem mit seinen knackigen Bosskämpfen fordert.

Begleitend zur Terminankündigung veröffentlichten 505 Games und Lenzee Games einen neuen Trailer, der einen Blick auf die Bosskämpfe von „Wuchang: Fallen Feathers“ erlaubt.

In diesen Editionen erscheint das Soulslike

Neben dem Releasetermin stellten 505 Games und Lenzee Games zwei Versionen vor, in denen „Wuchang: Fallen Feathers“ erscheint. Die Standard Edition ist im PlayStation Store für 49,99 Euro erhältlich.

Neben dem Hauptspiel umfasst diese digitale Extras wie die „Nachtgespenst“- und „Weißes Gespenst“-Kostüme. Ebenfalls enthalten sind ein Zinnoberkriegskolben und ein digitales Item, mit dem ihr eine Fertigkeit aufwerten könnt.

Die digitale Deluxe Edition kostet 59,99 Euro und bietet die folgenden Inhalte.

Das Basis-Spiel

Zwei Kostümsets

Vier Kostüme

Fünf Waffen

Zwei Fertigkeits-Upgrade-Gegenstände

