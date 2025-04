Assassin’s Creed Shadows: Datamine deutet auf ersehntes Feature hin

„Assassin’s Creed 4: Black Flag“ aus dem Jahr 2013 und „Assassin’s Creed Unity“, das im darauffolgenden Jahr veröffentlicht wurde, waren die letzten Ableger von Ubisofts Action-Adventure-Reihe mit einer Multiplayer-Komponente. Während das Piraten-Abenteuer PvP-Mehrspieler bot, standen in „Unity“ Koop-Missionen im Fokus.

Seit dem vergangenen Monat ist mit „Assassin’s Creed Shadows“ der neueste Teil des Franchise erhältlich, der bislang jedoch reines Einzelspieler-Erlebnis darstellt. Der Wunsch nach einem Mehrspieler-Modus ist in der Community jedoch groß und könnte höchstwahrscheinlich auch in Erfüllung gehen, wie aktuelle Datamine-Ergebnisse nahelegen.

Datamine bestätigt frühe Multiplayer-Gerüchte

Laut einem Bericht von Insider Gaming hat der Videospiel-Modder Sliderv2 auf X (ehemals Twitter) enthüllt, dass die Spieldateien von „Assassin’s Creed Shadows“ mehrere Hinweise auf einen Multiplayer-Modus enthalten. Der Modder führt als Beispiele drei Dateien mit entsprechenden Elementen an. Einträge wie „RED_PVP_Maps“ oder „RED_PVP_Gym“ deuten zudem stark auf einen PvP-Modus hin.

Dies sind jedoch nicht die ersten Hinweise auf einen Mehrspieler-Modus in „Assassin’s Creed Shadows“. Bereits vor der Veröffentlichung des Spiels gab es Berichte, dass ein solcher Modus unter dem Codenamen „LEAGUE“ in Entwicklung sein soll. Der bekannte Insider Tom Henderson berichtete damals, dass Ubisoft an einem Koop-Modus arbeitet, der zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden könnte.

Auch Ubisoft selbst stellte bereits neue Inhalte für „Assassin’s Creed Shadows“ in Aussicht: Kurz nach dem Release betonten die Entwickler, dass die Veröffentlichung des Spiels „erst der Anfang“ sei und eine Weiterentwicklung folgen werde. Was Spieler in Zukunft genau erwarten können, erfahren wir vermutlich noch heute. Ubisoft kündigte nämlich für den 30. April ein Event an, bei dem eine Roadmap für Updates und DLC enthüllt werden soll.

Ob der gemunkelte Multiplayer-Modus ebenfalls angekündigt wird, bleibt jedoch abzuwarten. Fest steht: Noch in diesem Jahr soll mit „Die Klauen von Awaji“ die erste umfangreiche Story-Erweiterung erscheinen, die zusätzliche Inhalte und eine Spielzeit von über zehn Stunden bieten wird. Zudem ist dieser DLC für alle Vorbesteller des Hauptspiels kostenlos.

