Assassin’s Creed Shadows: Kostenlose Quests, Verbesserungen, DLC & mehr – Roadmap für das erste Jahr enthüllt

Nachdem „Assassin’s Creed Shadows“ ursprünglich bereits im vergangenen Jahr erscheinen sollte, war es nach zwei Verschiebungen im März dieses Jahres endlich so weit. Und schon kurze Zeit nach dem Launch deutete Ubisoft an, dass dies erst der Anfang sei und Spieler sich auf weitere Inhalte für das Action-Adventure freuen dürfen.

Doch was genau erwartet die Fans? In der vergangenen Woche kündigten die Entwickler an, am heutigen Mittwoch mit einer Roadmap einen Überblick über die kommenden Updates und DLCs für „Assassin’s Creed Shadows“ zu geben. Und das Versprechen wurde gehalten: Ubisoft hat den Fahrplan veröffentlicht und zusätzlich einen passenden Trailer präsentiert, der einen ersten Einblick in die neuen Inhalte gewährt.

Volles Programm von Anfang Mai bis Ende Juni

Die Roadmap für das erste Jahr liefert zwar keine genauen Details oder Termine, vermittelt aber dennoch einen guten Überblick über die geplanten Updates. Demnach geht es bereits im nächsten Monat los: Anfang Mai wird die kostenlose Quest „Das Werk des Luis Frois“ erscheinen. Diese soll „einen neuen Verbündeten, Fähigkeiten, Aktivitäten“ sowie eine „zusätzliche Hintergrundgeschichte, die das Spiel dauerhaft beeinflussen wird“, ins Spiel bringen. Zudem sind eine Kodex-Aktualisierung und Verbesserungen des Spielkomforts geplant.

Ende Mai folgen dann eine „spezielle Kollaboration“ sowie ein Foto-Modus und eine umfangreiche Aktualisierung des Parkour-Systems. Zu den neuen Manövern werden ein Rückstoß mit Höhengewinn, ein seitlicher Abstoß mit Höhengewinn sowie ein neuer vertikaler Sprung von Vorsprüngen gehören.

Im Juni geht es schließlich weiter mit der neuen Quest „Neuer Verbündeter für deine Liga“. Zudem werden neue Schwierigkeitseinstellungen, weitere Optionen für ein immersiveres Gameplay, ein Alarmsystem in der offenen Welt und eine Option für Kopfbedeckungen in Zwischensequenzen in Aussicht gestellt. All diese Inhalte werden für alle Spieler kostenlos sein.

Weitere Inhalte und ein DLC für den Rest des Jahres

Im Laufe des Jahres sind aber noch weitere kostenlose Inhalte für „Assassin’s Creed Shadows“ geplant, deren genaue Termine noch ausstehen. Dazu zählen der „Neues Spiel+“-Modus, neue Enthüllungen der Geschichte, weitere Kollaborationen und Kodex-Aktualisierungen sowie frische Animus-Inhalte und Belohnungen.

Bei den optionalen, kostenpflichtigen Inhalten werden zusätzliche Store-Drops und die erste Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ erwähnt. Letztere wurde bereits von Ubisoft angekündigt und soll etwa zehn Stunden zusätzliche Spielzeit bieten sowie eine deutlich andere Atmosphäre als das Hauptspiel aufweisen. Vorbesteller von „Assassin’s Creed Shadows“ erhalten den DLC kostenlos.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren