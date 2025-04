Borderlands 4: Massig neue Infos und ausführlicher Gameplay Deep Dive zum Loot-Shooter

Kairos ruft! In der jüngsten State-of-Play-Ausgabe hat sich alles rund um den kommenden Loot-Shooter "Borderlands 4" von Gearbox gedreht. Wir fassen alle wichtigen neue Informationen für euch zusammen.

Nachdem es zuletzt freudige Neuigkeiten für Fans von „Borderlands 4“ in Form einer Terminverschiebung gab, legte PlayStation wenig später mit der Terminenthüllung einer neuen State of Play nach, die ganz im Zeichen des Loot-Shooters steht. Während des rund 20 Minuten langen Livestreams hat Entwicklerstudio Gearbox einen tieferen Einblick in die von vielen Spielern und Spielerinnen heiß erwartete Fortsetzung gewährt.

Das neue Gameplay-Material könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen. Nachfolgend widmen wir jedoch zunächst den wichtigsten neuen Informationen rund um den Ego-Shooter. Genauer gibt es frische Details zur Story, den neuen Spielfiguren, der neuen Spielwelt Kairos und natürlich den Waffen sowie ein paar bekannten Gesichtern.

„Das beste Borderlands aller Zeiten!“

Gearbox-Boss Randy Pitchford bezeichnet den inzwischen vierten Hauptteil des Franchise zu Beginn der State of Play als das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit. Laut dem Team sollen all die Dinge, die Fans bereits an den Vorgängern geschätzt haben, etwa die spielerischen Freiheiten und natürlich eine absurd große Waffenauswahl, noch besser machen. Das Entwicklerteam verspricht den wartenden Fans nicht weniger als „das beste Borderlands aller Zeiten!“

Danach gab Gameplayszenen aus einer Mission von „Borderlands 4“ zu sehen, die in einer unwirtlichen Umgebung spielt. Insgesamt soll der Planet Kairos vier große Zonen umfassen, die nahezu ohne Ladezeiten erkundet werden können sollen. Passend dazu bietet euch der Ego-Shooter die Auswahl zwischen vier Spielfiguren, die natürlich alle besondere Fähigkeiten besitzen. Im neuen Gameplaymaterial können Exo-Soldat Rafa und Sirene Vex in Aktion bestaunt werden.

Zudem verfügt jeder neue Kammer-Jäger über einen einzigartigen Trait, also eine spezielle Eigenheit, die den jeweiligen Spielstil entscheidend prägt. Vex kann zum Beispiel ihre eigenen Kräfte auf die der Waffe abstimmen, die sie gerade mit sich führt, was euch den Einsatz verheerender Elementarangriffe ermöglicht. Doch das ist selbstverständlich noch nicht alles, denn das Entwicklerteam von Gearbox hat auch an den Bewegungsoptionen im Loot-Shooter gefeilt.

Die vier neuen Kammer-Jäger in „Borderlands 4“ sind deutlich agiler als ihre Vorgänger auf Pandora. Vex & Co. können Doppelsprünge ausführen, Gleiten und eine Art Greifhaken einsetzen. Das hilft euch nicht nur bei der Erkundung der Umgebungen, sondern auch im Kampf. Während eurer Zeit auf Kairos soll es immer etwas für euch zu tun geben, seien es feindliche Patrouillen oder auch mächtige Bossgegner, die euch an den Kragen wollen.

Weitere Informationen zu „Borderlands 4“ haben wir nachfolgend in einer kleinen Übersicht zusammengefasst:

Drop Rates für Loot wurden überarbeitet; Legendarys sollen nun wieder „besonders“ sein

Missionen und Bosskämpfe können auf Wunsch erneut gespielt werden

Crossplay wird auf allen Plattformen unterstützt

Jeder Spieler kann im Koop den Schwierigkeitsgrad individuell einstellen

Jeder Spieler erhält seinen eigenen Loot als Belohnung

Lokaler 2-Spieler-Splitscreen-Koop kehrt zurück

Nachdem wir in den ersten drei Teilen der Ego-Shooter-Reihe den Planeten Pandora erkundet haben, verschlägt es uns diesmal auf die Welt Kairos. Dort suchen vier brandneue Kammer-Jäger nach Reichtum und Ruhm. Eines eurer weiteren Ziele ist darüber hinaus die Eliminierung des Zeitwächters. Dieser skrupellose Diktator herrscht mit eiserner Faust über die Einwohner des Planeten. Als wäre das noch nicht genug, droht auch noch eine gewaltige Katastrophe!

„Borderlands 4“ erscheint am 12. September 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Epic Games Store & Steam). Zu einem noch nicht näher genannten Zeitpunkt soll 2025 außerdem eine Umsetzung für die Nintendo Switch 2 folgen.

Offizieller Gameplay Trailer:

Offizieller Gameplay Deep Dive:

Wie gefällt euch der neue Einblick in „Borderlands 4“?

