Borderlands 4: Verschoben, um GTA 6 aus dem Weg zu gehen? Gearbox bezieht Stellung

In dieser Woche kündigte Gearbox Software an, den Release von "Borderlands 4" um knapp eineinhalb Wochen vorzuziehen. Doch möchte das Studio mit dieser Verschiebung tatsächlich – wie spekuliert – anderen Titeln wie "GTA 6" aus dem Weg gehen? Gearbox-Boss Randy Pitchford klärt auf.

Am gestrigen Dienstagnachmittag wandten sich die Entwickler von Gearbox Software mit einer erfreulichen Nachricht an die wartenden Spieler. Wie das texanische Studio bekannt gab, haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, den Release von „Borderlands 4“ vorzuziehen.

Statt wie ursprünglich angekündigt am 23. September 2025 erscheint der Loot-Shooter nun bereits am 12. September 2025 – und somit knapp eineinhalb Wochen früher. Die Community spekulierte schnell, dass Gearbox Software mit der Verschiebung auf Bungies Ankündigung reagiert haben könnte, den Multiplayer-Shooter „Marathon“ ebenfalls am 23. September 2025 zu veröffentlichen.

Auch der für Herbst 2025 geplante Release des Rockstar-Blockbusters „GTA 6“ wurde als möglicher Grund für die Verschiebung genannt. Spekulationen, zu denen sich Gearbox-Boss Randy Pitchford in einem aktuellen Statement äußerte.

Entwickler von der Qualität des Loot-Shooters überzeugt

Wie Pitchford klarstellte, ist der vorgezogene Release weder auf „Marathon“, noch auf „GTA „6 oder einen anderen Titel zurückzuführen. Stattdessen sei er ein Ausdruck des Vertrauens in die Qualität von „Borderlands 4“.

Zudem habe der reibungslose Entwicklungsverlauf dazu beigetragen, dass die Spieler etwas früher als geplant in den Genuss des neuen Loot-Shooters kommen, so Pitchford.

„Dass Borderlands 4 früher erscheint, ist zu 100 Prozent das Ergebnis unseres Vertrauens in das Spiel und den Entwicklungsverlauf – gestützt auf konkrete Aufgaben sowie Fehlerfund- und -behebungsraten“, schrieb Pitchford auf X.

„Unsere Entscheidung hat buchstäblich 0 Prozent mit dem tatsächlichen oder theoretischen Veröffentlichungstermin eines anderen Produkts zu tun.“

Gameplay und neue Details am Abend

Bei der Verkündung des neuen Releasetermins beließen es die Entwickler von Gearbox Software am gestrigen Dienstag nicht. Zusätzlich spendierte das Studio der bereits im Februar angekündigten „State of Play“-Ausgabe zu „Borderlands 4“ einen konkreten Termin.

Am heutigen Mittwochabend um 23 Uhr wird die Episode ausgestrahlt. Laut Gearbox Software dürfen wir uns auf rund 15 Minuten Gameplay, Entwicklerkommentare und weitere Details zum im September erscheinenden Loot-Shooter freuen.

Gleichzeitig stellte das Studio ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren in Aussicht, die in „Borderlands 4“ ihr Comeback feiern werden.

