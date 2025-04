Clair Obscur Expedition 33: JRPG-Meilenstein? Ex-Dragon Age-Autor zieht Vergleich zu Baldur’s Gate 3

„Clair Obscur: Expedition 33“ ist seit dem 24. April 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich und dem französischen Indie-Entwickler Sandfall Interactive ist es gelungen, einen waschechten Hit abzuliefern: Aktuell zählt das Rollenspiel neben „Blue Prince“ zu den bislang bestbewerteten Spielen des Jahres und auch der User-Score auf Metacritic übertrifft alle bisherigen Videospiele.

Der immense Hype um das von einem nur etwa 30-köpfigen Team entwickelte Spiel rief nun auch Branchen- und BioWare-Veteran David Gaider auf den Plan. Der ehemalige „Dragon Age“-Autor überschüttete „Clair Obscur: Expedition 33“ mit Lob und adelte den Titel mit einem Vergleich zu „Baldur’s Gate 3“, das 2023 für Furore sorgte und als erstes Spiel überhaupt bei allen fünf großen Videospiel-Preisverleihungen als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde.

Lobende Worte und ein Vergleich mit einem Genre-Giganten

Auf Bluesky teilte Gaider, der als Lead Writer und Creator eine zentrale Rolle bei der Erschaffung der Welt und Geschichte von „Dragon Age“ spielte, seine Einschätzung, dass „Clair Obscur: Expedition 33“ das Potenzial hat, das JRPG-Genre ähnlich grundlegend zu beeinflussen wie „Baldur’s Gate 3“ die klassischen Rollenspiele. Der Erfolg des Titels der Larian Studios steigerte die Bekanntheit des ansonsten als komplex geltenden CRPG-Genres, betonte dessen Vorzüge und machte es einem größeren Publikum zugänglich.

„Ich habe Clair Obscur: Expedition 33 gespielt, und wow … bisher ist es für JRPGs so etwas wie Baldur’s Gate 3 für CRPGs“, so Gaider in seinem Beitrag. „Es ist wunderschön, ausgefeilt und gut geschrieben, und das rundenbasierte Kampfsystem macht so viel Spaß!“

Außerdem lobte er auch das Storytelling, nachdem ein Fan unter seinem Post die „erstaunlichen Bandbreite der Tonalität“ hervorhob: „Für mich ist das der richtige Weg. Damit die Tiefpunkte Bedeutung haben, braucht es die Höhepunkte. Zu viel von beidem und es würde unerträglich werden.“

Beeindruckende Spielerzahlen und vielversprechende Zukunftspläne

Dass „Clair Obscur: Expedition 33“ tatsächlich einen großen Einfluss auf das JRPG-Genre haben könnte, untermauern auch die aktuellen Spielerzahlen. So übertraf der Titel des französischen Indie-Entwicklers bereits einige namhafte Konkurrenten: Am vergangenen Sonntag erreichte das Spiel auf Steam einen Höchstwert von 121.400 gleichzeitigen Spielern und ließ damit Rollenspiele wie „The Witcher 3: Wild Hunt“ (103.329), „Divinity: Original Sin 2“ (93.701) und „Metaphor: ReFantazio“ (85.961) hinter sich.

Und die Chancen stehen gut, dass sich Spieler in Zukunft über weitere Inhalte zum Überraschungshit von Sandfall Interactive freuen dürfen. Wie die leitende Autorin Jennifer Svedberg-Yen kürzlich verriet, sei man zusätzlichem Content oder möglichem DLC grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber – entscheidend sei die Nachfrage der Spieler, die bislang zweifellos vorhanden zu sein scheint.

Obendrein wird das Universum von „Clair Obscur: Expedition 33“ auch über das Videospiel hinauswachsen: Bereits Ende Januar wurde eine Verfilmung des Rollenspiels angekündigt, und kürzlich wurde bekannt, dass man ein Team aus videospielaffinen Produzenten gewinnen konnte. Die Suche nach der Besetzung und einem Regisseur läuft bereits auf Hochtouren.

