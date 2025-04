Crunchyroll: Solo Leveling & mehr – Schaut euch im Ani-May 16 Anime-Hits kostenlos an!

Der Mai steht vor der Tür und Crunchyroll möchte den kompletten Monat gemeinsam mit euch als Ani-May 2025 feiern! Hierfür hat sich der auf Anime-Inhalte spezialisierte Streaming-Anbieter verschiedene Aktionen einfallen lassen. Das absolute Highlight: Einige der beliebtesten Anime-Hits im Katalog des VOD-Services könnt ihr den kompletten Mai über komplett gratis im Stream anschauen. Nur mit kurzen Werbeunterbrechungen müsst ihr hier Vorlieb nehmen.

Insgesamt könnt ihr euch 16 Anime-Hits bei Crunchyroll während des Ani-May anschauen. Hierzu zählen unter anderem „Solo Leveling“, „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ oder auch „Chainsaw Man“. Darüber hinaus habt ihr im Laufe des Monats die Chance, bei Müller und Thalia exklusive Merchandise-Artikel erwerben. Des Weiteren könnt ihr in den kommenden vier Wochen im Crunchyroll Store allerlei exklusive Artikel und neue Angebote erwarten.

Kostenlose Anime für jeden Geschmack

Die 16 verfügbaren Anime-Serien, die ich während der Ani-May-Aktion kostenlos bei Crunchyroll streamen könnt, bieten euch eine breite Auswahl unterschiedlicher Genres. Falls es euch zum Beispiel, passend zum schönen Wetter und den angenehmen Temperaturen, nach einer Romanze verlangen, solltet ihr unbedingt „Fruits Basket (2019)“ anschauen. Die Show bietet euch sympathische, gut geschriebene Charaktere und eine emotional berührende Geschichte.

Gaming-Fans sollten indes unbedingt einen genaueren Blick ins Sci-Fi-/Fantasy-Abenteuer „Shangri-La Frontier“ werfen. Darin will Oberschüler Rakuro, anders als sonst, einmal kein Trash-Game spielen, sondern ein hochgelobtes neues VR-Spiel. Wie immer erstellt er sich einen merkwürdigen Avatar, überspringt das Tutorial und stürzt sich direkt in die Action! Die Serie ist ungemein unterhaltsam und bietet euch einige der besten Actionszenen der letzten Jahre.

Mystery-Fans mit einem Faible für chinesische Geschichte sollten sich derweil keinesfalls „Die Tagebücher der Apothekerin“ entgehen lassen. Darin wird die junge Maomao von Menschenhändlern verschleppt und als niedere Dienerin an den Kaiserhof verkauft. Wie der Zufall es will, wird unsere junge Heldin später immer mehr in die Intrigen am Hof verstrickt. Der Anime-Hit trumpft mit einem hervorragenden Mix aus Comedy und Mystery auf und wird nie langweilig.

Natürlich kommt ihr auch auf eure Kosten, wenn ihr möglichst bildgewaltig animierte Action erleben möchtet. Hierfür empfehlen wir euch neben den eingangs bereits erwähnten Anime-Hits „Chainsaw Man“, „Demon Slayer“ und „Solo Leveling“ außerdem noch das Superhelden-Abenteuer „My Hero Academia“ und das düstere Fantasy-Spektakel „Hell’s Paradise“.

Das sind alle 16 Anime-Serien, die ihr im Ani-May 2025 bei Crunchyroll gratis streamen könnt:

Black Clover (Staffel 1-4)

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (die komplette Serie)

Fruits Basket (Staffel 1-3)

Heaven Official’s Blessing (Staffel 1-2)

Hell’s Paradise

Jujutsu Kaisen (Staffel 1-2)

Junji Ito Collection

Kaiju No. 8

Mein Schulgeist Hanko (Staffel 1-2)

My Hero Academia (Staffel 1-7)

Shangri-La Frontier (Staffel 1-2)

Solo Leveling (Staffel 1)

Spy x Family (Staffel 1-2)

Die Tagebücher der Apothekerin (Staffel 1)

Tokyo Ghoul (Staffel 1-3)

Die Ani-May-Aktion 2025 von Crunchyroll läuft den kompletten Mai.

Die Ani-May-Aktion 2025 von Crunchyroll läuft den kompletten Mai.

