Days Gone Remastered: Späte Genugtuung? Test-Wertungen zur PS5-Version überzeugen Kritiker nachträglich

Als „Days Gone“ im April 2019 für die PS4 veröffentlicht wurde, hatte das Open-World-Abenteuer von Entwickler Bend Studio einen schweren Stand: Obwohl mindestens 8 Millionen Exemplare verkauft wurden, verfehlte es seinerzeit den typischen Must-Play-Status anderer PlayStation-Exklusivtitel, was auf die technischen Probleme zum Start und auch auf die eher verhaltene Kritik zurückzuführen war.

Während die Spieler im Allgemeinen etwas positiver gestimmt waren, bemängelte die Fachpresse unter anderem die generische Open-World, den unsympathischen Protagonisten und die schwache Erzählung inklusive Pacing-Problemen. Doch nun ist seit der letzten Woche mit „Days Gone Remastered“ eine Neuauflage für die PS5 erhältlich, und es scheint, als bekäme der Titel jetzt seine nachträgliche Anerkennung von den Kritikern.

Remaster übertrifft Original: Days Gone mit besseren Wertungen

Es kommt nicht selten vor, dass Remaster-Versionen im Vergleich zu den Originalen schlechter abschneiden. Oftmals liegt dies an geringen Verbesserungen, Veränderungen, die den Charme des Originals beeinträchtigen, oder einem hohen Preis für wenig Mehrwert. Im Falle von „Days Gone“ hat sich die Situation jedoch umgekehrt: Die PS5-Version erzielt aktuell einen Metascore von 78 und wird damit deutlich besser bewertet als die ursprüngliche PS4-Fassung mit einem Metascore von 71.

Bereits die 2021 veröffentlichte PC-Version von „Days Gone“ schnitt mit einem Metascore von 76 besser ab als das Original. Und jetzt scheint „Days Gone Remastered“ bei den Kritikern sogar noch positiver aufgenommen zu werden. Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass zum aktuellen Zeitpunkt lediglich 17 Bewertungen vorliegen, während die ursprüngliche Version über 100 Reviews zählt – und eine höhere Anzahl an Wertungen tendenziell zu einem niedrigeren Durchschnittswert führt.

Ein zweiter Frühling dank PS5: Was die Neuauflage besser macht

Dennoch scheint „Days Gone Remastered“ auf der PS5 einen zweiten Frühling zu feiern. Dafür scheinen vor allem die technischen Verbesserungen hauptverantwortlich zu sein, die in nahezu allen Tests als erstes hervorgehoben werden. So bietet die PS5-Version eine höhere Auflösung, eine verbesserte Grafikqualität und auch eine deutlich verbesserte Performance, die im Leistungsmodus auf 60 FPS kommt. Auch die schnelleren Ladezeiten und die neue Beleuchtung, die für einen deutlich realistischeren Look sorgt, wird hervorgehoben.

Darüber hinaus werden die neuen Accessibility-Optionen positiv hervorgehoben, da sie das Spiel einem breiteren Publikum öffnen. Zudem bieten die zusätzlichen Modi „Horde Assault“, „Permadeath“ und „Speedrun“ auch Anreize für Spieler, die das Original bereits kennen. Besitzer der PS4-Version haben außerdem die Möglichkeit, für 10 Euro ein Upgrade durchzuführen.

Und wer weiß: Vielleicht führt der späte Erfolg von „Days Gone“ dank der PS5-Version ja zu einem Umdenken bei Sony, und der Wunsch zahlreicher Spieler nach einem „Days Gone 2“ wird doch noch Realität. Zuletzt deutete Game Director Jeff Ross an, dass die Sony-Führungskräfte „niemals Fans“ des Titels waren. Doch vielleicht ändern sie ihre Meinung nun – genauso wie die Kritiker.

