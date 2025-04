EA stoppt Titanfall-Projekt: Hunderte Stellen gestrichen, doch wie steht es um Star Wars Jedi 3?

Electronic Arts zieht sich von mehreren Spieleprojekten zurück und passt interne Strukturen an. Die Auswirkungen betreffen insbesondere das Entwicklerstudio Respawn Entertainment, das unter anderem für “Apex Legends” und die “Star Wars Jedi”-Reihe bekannt ist.

Interne Neuordnung bei Respawn

Im Zuge einer umfassenden Umstrukturierung hat EA bei Respawn Entertainment zwei nicht offiziell angekündigte Spielprojekte eingestellt. Nach Angaben des Entwicklers handelte es sich um sogenannte Inkubationsprojekte im Frühstadium. Eines davon war laut Bloomberg ein Extraction-Shooter im “Titanfall”-Universum, bekannt unter dem Projektnamen R7. Dieses Spiel wurde mutmaßlich unter der Leitung von Steve Fukuda entwickelt, dem Game Director der ersten beiden “Titanfall”-Titel.

Bereits 2023 wurde ein anderes Spiel mit “Titanfall”-Bezug – das unter dem Titel “Titanfall Legends” bekannt wurde – gestrichen. Zu den neusten Maßnahmen drangen wiederum im Vorfeld Gerüchte durch.

Mit dem neusten Projektstopp gehen Personalmaßnahmen einher. Unternehmensinternen Quellen zufolge sind bei Respawn etwa 100 Stellen betroffen, während im gesamten EA-Konzern zwischen 300 und 400 Arbeitsplätze gestrichen wurden.

EA verfolgt laut eigenen Angaben eine klar fokussierte Wachstumsstrategie. In einer Stellungnahme betont das Unternehmen, dass man ausgewählte organisatorische Veränderungen vorgenommen habe, um Teams besser aufeinander abzustimmen und zukünftiges Wachstum zu fördern.

„Als Teil unserer kontinuierlichen Konzentration auf unsere langfristigen strategischen Prioritäten haben wir ausgewählte Änderungen innerhalb unserer Organisation vorgenommen, die die Teams effektiver ausrichten und die Ressourcen im Dienste der Förderung des zukünftigen Wachstums zuweisen“, so ein EA-Sprecher.

Konzentration auf etablierte Marken

Respawn wiederum äußerte sich in einer offiziellen Mitteilung wie folgt: „Diese Entscheidungen sind nicht einfach, und wir sind allen betroffenen Teammitgliedern zutiefst dankbar – ihre Kreativität und ihr Beitrag haben dazu beigetragen, Respawn zu dem zu machen, was es heute ist.“

Die strategische Neuausrichtung ziele darauf ab, zentrale Marken wie “Apex Legends” und die “Star Wars Jedi”-Reihe weiter zu stärken. Für beide Titel sind laut Studio gezielte Teamveränderungen geplant. Parallel dazu wird an weiteren Projekten gearbeitet, darunter das taktikorientierte “Star Wars: Zero Company” von Bit Reactor sowie Beiträge zum kommenden “Battlefield”-Titel.

„Innerhalb des Star Wars-Universums freuen wir uns darauf, weiterhin neue Geschichten zu entwickeln – mit dem nächsten Kapitel der Star Wars Jedi-Reihe wollen wir die Messlatte für Storytelling und Gameplay erneut höher legen“, so Respawn weiter. Hier kam es offenbar zu keinen Kürzungen.

Im Januar dieses Jahres verlor die Aktie von EA mehr als 16 Prozent an Wert – ein Rückgang, der unter anderem mit der Unternehmenskommunikation zu enttäuschenden Erwartungen bei “FC 25” und “Dragon Age: The Veilguard” in Verbindung gebracht wurde. Schon im Jahr zuvor hatte EA im Rahmen einer konzernweiten Entlassungswelle rund 700 Stellen abgebaut.

