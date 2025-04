GTA 6: Ex-Entwickler würde keinen weiteren Trailer veröffentlichen

Kommt ein weiterer Trailer zu "GTA 6" oder nicht? Obbe Vermeij meldete sich nun zu der Debatte zu Wort und gab an, dass das kommende Spiel eigentlich kein weiteres Video benötigen würde.

Im Dezember 2023 erhörte Rockstar endlich das Flehen der Fans und veröffentlichte einen ersten Trailer zu „Grand Theft Auto 6“. Allerdings beließ es der Entwickler bislang dabei, obwohl das Spiel schon in diesem Herbst auf den Markt kommen soll.

Obbe Vermeij, der ehemalige technische Direktor von Rockstar North, glaubt, dass das nächste Spiel der „GTA“-Reihe jedoch überhaupt keinen weiteren Trailer nötig hätte. Denn „GTA 6“ hätte schon mehr als genug Hype.

Braucht das Spiel keinen weiteren Trailer?

Nach dem ersten Trailer Ende 2023 wurde es schnell ruhig um „GTA 6“. Seitdem warten die Fans mehr oder weniger geduldig auf weitere Bewegtbilder zu dem Spiel. Auch ranken sich immer wieder neue Theorien um angebliche Veröffentlichungen eines neuen Videos.

Allerdings blieb Rockstar bislang hart. Mittlerweile sind schon 500 Tage vergangen, seit den Fans der Trailer zu dem nächsten „GTA“-Teil präsentiert wurde. Strauss Zelnick, der CEO des Publishers Take-Two, begründete die Infoflaute unlängst damit, dass man die Vorfreude auf „GTA 6“ möglichst lange aufrechterhalten wolle.

Der ehemalige Rockstar-Mitarbeiter Obbe Vermeij gab nun an, dass er selbst keinen weiteren Trailer veröffentlichen würde. Vermeij war von 1995 bis 2009 technischer Direktor bei Rockstar North und bei dem Studio unter anderem an „GTA 3„, „GTA: San Andreas“ und „GTA 4“ beteiligt. Nach dem Release von „GTA 4“ verließ der Entwickler Rockstar jedoch.

„Wenn es nach mir ginge, würde ich keine zusätzlichen Trailer veröffentlichen“, schrieb Vermeij unlängst auf Twitter. „Es gibt mehr als genug Hype um [GTA] 6 und das Überraschungsmoment wird die Veröffentlichung als Ereignis nur noch größer machen.“

Wann erscheint das Spiel?

Laut Rockstar und Take-Two soll „GTA 6“ noch in diesem Herbst erscheinen. Obbe Vermeij ging in seinem Beitrag auf Twitter jedoch auch auf seine Zeit bei dem Studio ein und mutmaßte über den Zeitpunkt, an dem der wirkliche Release für das Spiel feststehen würde.

So gab der ehemalige Rockstar-Entwickler an, dass „GTA 4“ eigentlich im Oktober 2007 erschienen sollte. Im Juli 2007 habe sich das Studio jedoch dazu entschlossen, den Titel auf das darauffolgende Jahr zu verschieben. Denn erst knapp drei Monate vor dem ursprünglichen Release war dem Team klar, dass man den Termin nicht einhalten könne.

Vermeij geht davon aus, dass es sich bei „GTA 6“ ähnlich verhält. Spätestens zu Take-Twos Ergebnisbericht im August sollte laut dem ehemaligen Mitarbeiter Klarheit herrschen. Allerdings gibt der Entwickler auch zu, dass er über keinerlei Insider-Informationen verfüge.

Quelle: Insider Gaming

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren