Kingdom Come Deliverance 2: Zombie-Apokalypse in Böhmen? Easter Egg zu The Last of Us an unerwartetem Ort entdeckt

Das mittelalterliche Böhmen von „Kingdom Come: Deliverance 2“ birgt viele Geheimnisse – darunter auch Anspielungen auf andere Videospiele. Spieler haben nun ein Easter Egg zu Naughty Dogs Hit „The Last of Us“ entdeckt, und zwar an einem ziemlich unerwarteten Ort.

Besonders aufmerksame Spieler werden in Videospielen oft mit sogenannten Easter Eggs belohnt – kleinen, oft kreativen oder witzigen Geheimnissen und Überraschungen, die von den Entwicklern versteckt werden. Erst kürzlich hatten wir euch anlässlich des diesjährigen Osterfestes in einem Artikel 10 Easter Eggs vorgestellt, von denen ihr womöglich noch nichts wusstet.

Bis vor kurzem unentdeckt blieb auch ein Easter Egg in „Kingdom Come: Deliverance 2“, das eine Anspielung auf Naughty Dogs PlayStation-Hit „The Last of Us“ darstellt und von einem Spieler an einem eher ungewöhnlichen Ort aufgespürt wurde, an dem man normalerweise nicht unbedingt ein Geheimnis erwarten würde.

The Last of Us-Easter Egg im mittelalterlichen WC

Auf seiner Reise durch das mittelalterliche Böhmen schien Reddit-Nutzer GijsWauters (via TheGamer) sämtliche Latrinen abgesucht zu haben, bis er fündig wurde: In einer der Toiletten entdeckte er plötzlich ein Skelett mit verblüffenden Ähnlichkeiten zu den Clickern aus „The Last of Us“. Ein weiterer Hinweis auf ein höchstwahrscheinliches Easter Egg zu Naughty Dogs postapokalyptischem Abenteuer ist der offensichtliche Pilzbewuchs in der Umgebung.

„Kingdom Come: Deliverance 2“ ist bereits seit Anfang Februar erhältlich, doch dieses Easter Egg wurde erst jetzt entdeckt. Die Nutzer auf Reddit zeigen sich wenig überrascht: „Es macht Sinn, dass es noch nicht gefunden wurde, wer achtet schon auf so etwas? Nichts für ungut, OP“, kommentierte NanzLo-. Der Finder entgegnete darauf: „Gott bewahre, dass ein Mann Hobbys hat!“

Weitere Easter Eggs im mittelalterlichen Böhmen

Übrigens ist dies nicht das einzige Easter Egg in „Kingdom Come: Deliverance 2“, das auf andere Videospiele anspielt: So trifft man in Böhmen einen NPC, der das aus „Assassin’s Creed“ bekannte Mantra „Nichts ist wahr, alles ist erlaubt“ predigt, während an anderer Stelle der berühmte „Elden Ring“-Spieler LetMeSoloHer mit einem Topf auf dem Kopf begraben geehrt wird. Protagonist Henry erwähnt zudem an einer Stelle „einen Kerl, der einen Pfeil ins Knie bekam“ – ein klarer Gruß an „The Elder Scrolls 5: Skyrim“.

In Zukunft dürften die Spieler in der Welt von „Kingdom Come: Deliverance 2“ aber noch weitere Easter Eggs entdecken. Mit neuen Inhalten für das Rollenspiel ist hingegen schon im nächsten Monat zu rechnen: Wie die Warhorse Studios unlängst bekannt gegeben haben, wird im Mai die Story-Erweiterung „Tödliche Pinsel“ erscheinen, die unter anderem eine neue Anpassungsoption ins Spiel bringen wird. Für den Herbst und Winter sind zudem zwei weitere DLCs geplant.

