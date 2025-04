Lost Soul Aside: Entwickler benötigen mehr Zeit und verschieben das RPG – Das ist der neue Termin

In einem Update räumten die Entwickler von Ultizero Games ein, dass "Lost Soul Aside" noch etwas mehr Zeit benötigt. Um den angestrebten Qualitätsstandard zu erreichen, entschied sich das Team, die Veröffentlichung des Rollenspiels um mehrere Monate zu verschieben.

Nach mehreren Verschiebungen sollte das von Ultizero Games entwickelte Rollenspiel „Lost Soul Aside“ ursprünglich Ende des kommenden Monats für PC und PS5 erscheinen.

Wie das Studio in einer aktuellen Mitteilung einräumte, wird aus dem geplanten Veröffentlichungstermin am 30. Mai 2025 jedoch nichts. Stattdessen benötigt das Entwicklerteam noch etwas mehr Zeit, um den angestrebten Qualitätsstandard zu erreichen.

Aus diesem Grund entschied sich Ultizero Games dazu, den Release von „Lost Soul Aside“ um drei Monate nach hinten zu verschieben. Einen neuen Termin nannte das in Shanghai ansässige Studio ebenfalls: „Lost Soul Aside“ soll nun am 29. August 2025 erscheinen.

Entwickler bedanken sich für das Spieler-Feedback

Die Verschiebung nahmen die Entwickler zum Anlass, sich mit einem kurzen Statement an die Community zu wenden und sich für das bislang positive Feedback zum Rollenspiel zu bedanken.

Gleichzeitig versprach das Studio erneut, mit „Lost Soul Aside“ eine hochwertige RPG-Erfahrung liefern zu wollen.

„Wir sind sehr dankbar für die positive Resonanz, die wir seit der Ankündigung von Lost Soul Aside von Spielern weltweit erhalten haben. Unser Ziel ist es weiterhin, ein hochwertiges Spielerlebnis zu bieten“, heißt es in der Mitteilung zur Verschiebung.

„Um den Ansprüchen von Ultizero Games gerecht zu werden, werden wir uns noch etwas Zeit nehmen, um das Spiel zu perfektionieren.“

Entwickler ließen sich von großen Namen inspirieren

In „Lost Soul Aside“ erkunden wir eine Welt, bei deren Gestaltung sich die Entwickler von Ultizero Games von Square Enix’ Final Fantasy 15 inspirieren ließen. Vor allem die Kombination aus Fantasy und Realität überzeugte die Entwickler.

Doch während der Look von „Lost Soul Aside“ in der Tat schnell an „Final Fantasy 15“ erinnert, orientiert sich das RPG spielerisch an anderen Titeln.

In diesem Zusammenhang ging Game Director Yang Bing in einem im Februar geführten Interview vor allem auf das Kampfsystem ein, in dem die Spieler ihre eigenen Combos kreieren können. Beim Tempo des Kampfsystems und der gebotenen Action orientierte sich das Team laut Bing an bekannten Action-Serien wie „Devil May Cry“ oder „Ninja Gaiden“.

Weitere Aussagen des Game Directors zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

