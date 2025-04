Project Motor Racing: Konkurrenz für Gran Turismo 7? Rennspiel im Trailer enthüllt

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Giant Software arbeiten die Entwickler der Straight4 Studios am Rennspiel „Project Motor Racing“, das mit seiner realistischen Aufmachung in direkte Konkurrenz zu Titeln wie „Gran Turismo 7“ treten soll.

Bei der Entwicklung des Rennspiels greifen die Straight4 Studios auf die Giants-Engine zurück, die in der Vergangenheit vor allem bei der „Landwirtschafts-Simulator“-Reihe zum Einsatz kam. Um den Spielern einen ersten Eindruck von dem zu vermitteln, was „Project Motor Racing“ zu bieten hat, stellen die Entwickler das Rennspiel in dieser Woche im offiziellen Reveal-Trailer vor.

Der Trailer hebt vor allem den Simulationscharakter des Rennspiels hervor. Zu sehen sind Ingame-Szenen aus der Alpha-Version und ein Spieler, der „Project Motor Racing“ mit einem komplexen Setup aus mehreren Bildschirmen und hochwertiger Peripherie erlebt.

Was hat Project Motor Racing zu bieten?

Laut offizieller Ankündigung wird das Rennspiel zum Launch über 70 Fahrzeuge aus zehn unterschiedlichen Klassen bieten. Mit dabei sind lizenzierte Modelle namhafter Hersteller wie Lamborghini, Aston Martin und Audi. Zudem geht „Project Motor Racing“ mit 27 unterschiedlichen Strecken-Layouts an den Start.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler eine große Bandbreite an Rennklassen: Von LMP- und GT-Fahrzeugen der frühen 2000er über moderne GT3-Boliden bis hin zu Sportwagen aus den 1970er-Jahren ist für Abwechslung gesorgt.

Das Renngeschehen selbst soll laut Giant Software vor allem durch seinen hohen Realismus überzeugen. Geboten werden dynamische Wetterbedingungen, eine sich verändernde Streckenbeschaffenheit sowie ein vollständiger 24-Stunden-Tag-Nacht-Zyklus. Was die Spielmodi betrifft, dürfen sich Spieler neben einer klassischen Karriere auch auf einen umfangreichen Online-Multiplayer inklusive internationaler Ranglisten freuen.

Außerdem werden Rennwochenenden geboten, an denen mehrere Spieler gemeinsam lange Rennen bestreiten können.

Neue Physik-Engine soll für Realismus sorgen

Die Kernphysik des Spiels basiert auf einer neuen, von Grund auf entwickelten Physik-Engine, die wiederum auf der Giants-Engine basiert. Das Unternehmen beschreibt die Engine als fähig, Realismus mit 720 Hz darzustellen – inklusive natürlicher, nichtlinearer Beschleunigungskontrolle.

„Hier geht es nicht nur um das Fahren“, sagte Ian Bell, CEO der Straight4 Studios. „Es geht ums Rennen. Mit unserem schlanken Ansatz und dem – wie wir finden – authentischsten Fahrmodell, das wir je entwickelt haben, ist Project Motor Racing sowohl eine Hommage an das reiche Erbe unseres Genres als auch ein bedeutender Schritt in die nächste Ära der Simulation.“

„Project Motor Racing“ erscheint im Herbst 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Nach dem Release möchten die Straight4 Studios das Rennspiel langfristig mit neuen Inhalten unterstützen.

