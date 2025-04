PS Plus Essential: Offiziell enthüllt – Das sind die neuen Spiele im Mai 2025

PS Plus Essential:

Am heutigen Mittwochabend enthüllte Sony die Titel, die im Mai 2025 über PlayStation Plus Essential angeboten werden. Wir verraten euch, auf welche Neuzugänge ihr euch im nächsten Monat freuen dürft.

Nach der Freischaltung der Extra- und Premium-Titel des laufenden Monats vor zwei Wochen stellte Sony am heutigen Mittwochabend die Essential-Neuzugänge vor, auf die sich Abonnenten von PlayStation Plus im Mai 2025 freuen dürfen.

Unter den Neuzugängen befindet sich unter anderem das Survival-Abenteuer „Ark: Survival Ascended“. Hierbei haben wir es mit einer Neuauflage des erfolgreichen „Ark: Survival Evolved“ aus dem Jahr 2015 zu tun, die genau wie das Original bei Studio Wildcard entstand.

Bei den anderen beiden Neuzugängen für den Mai 2025 handelt es sich um „Balatro“ und „Warhammer 40.000: Boltgun“. Nachfolgend die Übersicht über das Essential-Line-Up des kommenden Monats.

PlayStation Plus Essential im Mai 2025

Ark: Survival Ascended | PS5

Veröffentlicht im November 2023

Metascore: –

User-Score: 5.0

Score im PS Store: 3.71

Preis im PlayStation Store: 44,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Balatro | PS4, PS5

Veröffentlicht im Februar 2024

Metascore: 90

User-Score: 8.3

Score im PS Store: 4.82

Preis im PlayStation Store: 14,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Warhammer 40,000: Boltgun | PS4, PS5

Veröffentlicht im Mai 2023

Metascore: 75

User-Score: 7.7

Score im PS Store: 4.66

Preis im PlayStation Store: 21,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Traditionell erfolgt die Freischaltung der Essential-Titel am ersten Dienstag nach der offiziellen Ankündigung gegen 11 Uhr am Vormittag. Im aktuellen Fall wäre dies der 6. Mai 2025, ab dem Abonnenten die Essential-Neuzugänge ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen können.

Am gleichen Tag entfernt Sony die Essential-Spiele des laufenden Monats aus dem Angebot. Solltet ihr euch diese bislang nicht gesichert haben, solltet ihr dies schleunigst nachholen.

Nach der Freischaltung der neuen Essential-Spiele für den Mai 2025 geht es mit der Enthüllung der Extra- und Premium-Titel des kommenden Monats weiter. Hier nimmt Sony die Ankündigung die Ankündigung am Mittwoch, den 14. Mai 2025 vor. Freigeschaltet werden die angekündigten Titel am darauffolgenden Dienstag, den 20. Mai 2025.

Wie Sony vor wenigen Tagen verriet, wird am 20. Mai 2025 ein ganzer Schwung an Spielen aus dem Angebot von PS Plus Extra beziehungsweise Premium entfernt. Darunter „GTA 5“ oder die „Resistance“-Reihe.

Die komplette Liste über alle Titel, die die Abos im nächsten Monat verlassen, findet ihr hier.

