Returnal: PS5-Pro-Upgrade ist da – mehr Pixel, optimierte Grafik

Mit einem Update zum vierten Jubiläum von “Returnal” hat das Entwicklerstudio Housemarque eine technische Anpassung veröffentlicht, die das Spiel gezielt auf die PS5 Pro zuschneidet. Die neue Version verspricht Verbesserungen hinsichtlich der Bildqualität.

Das Update hebt “Returnal” auf ein neues technisches Niveau. Laut offizieller Mitteilung von Housemarque bietet der Patch auf der PS5 Pro eine „bis zu 2,5-fache Pixelanzahl für ein hochauflösenderes Returnal-Erlebnis“. Weitere konkrete Details nannte der Entwickler nicht.

Viel schärferes und saubereres Bild versprochen

Bereits das Originalspiel nutzte eine Kombination aus temporaler Rekonstruktion und Checkerboard-Rendering, um eine Ausgabe in 4K zu erreichen. Auf der PS5 Pro greift Housemarque auf native Leistungsreserven zurück, um das Bild schärfer und klarer darzustellen. Erste Eindrücke deuten darauf hin, dass vor allem Details und Kantenzeichnung deutlich profitieren.

Expertenanalysen, etwa durch Digital Foundry, stehen noch aus. Housemarque selbst betont jedoch, dass der Patch nicht nur kosmetisch sei, sondern konkret die visuelle Qualität verbessert. Das Endergebnis sollte insgesamt ein viel schärferes und saubereres Bild sein.

“Returnal” erschien ursprünglich 2021 für die PlayStation 5. Spieler steuern darin die Astronautin Selene, die auf einem feindlichen Planeten in einer Zeitschleife gefangen ist. Das Spiel kombiniert schnelle Bullet-Hell-Kämpfe mit prozedural generierten Levels und einem düsteren Storyansatz. Der Titel wurde für die technische Umsetzung und das audiovisuelle Design mehrfach ausgezeichnet.

Die PS5 Pro wurde im November 2024 veröffentlicht und stellt mit 16,7 Teraflops GPU-Leistung und KI-gestütztem Upscaling (PSSR) einen erheblichen Schritt gegenüber der Standard-PS5 dar. Mit 45 Prozent mehr Grafikleistung und fortschrittlichem Raytracing ist die Konsole auf hochauflösende Darstellungen bei stabilen Bildraten ausgelegt.

Housemarque arbeitet mittlerweile an Saros

Mit “Saros” werkelt Housemarque aktuell an einer neuen Marke, die thematisch und spielmechanisch andere Wege beschreitet. Creative Director Gregory Louden beschreibt das Projekt als „emotionale Charakterstudie“, in der ein Soltari-Vollstrecker auf dem Planeten Carcosa nach einer vermissten Person sucht.

Rahul Kohli („Midnight Mass“, „The Fall of the House of Usher“) übernimmt die Hauptrolle und war laut Studio maßgeblich an der narrativen Ausarbeitung beteiligt. Während sich “Returnal” durch ein Roguelike-System mit kompletter Zurücksetzung auszeichnet, setzt “Saros” auf permanenten Fortschritt. Spieler behalten nach einem Bildschirmtod ihre Ausrüstung und können dauerhaft Upgrades freischalten.

