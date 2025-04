Sea of Stars: Neuer Trailer und Release-Termin zum kostenlosen Throes of the Watchmaker-DLC

Der „Throes of the Watchmaker“-DLC für „Sea of Stars“ hat einen Release-Termin und erweitert das Rollenspiel im nächsten Monat um neue Inhalte, die mindestens 8 Stunden zusätzliche Spielzeit versprechen. Passend dazu wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in die Erweiterung bietet.

Im August 2023 veröffentlichte der kanadische Indie-Entwickler Sabotage Studio mit „Sea of Stars“ ein Rollenspiel, das eine Hommage an das klassische 16-Bit-Zeitalter des Genres darstellte. Das charmante Abenteuer wurde sowohl von Spielern als auch Kritikern gleichermaßen überaus positiv aufgenommen und konnte nicht nur Anhänger von klassischen JRPGs begeistern.

Und jetzt können sich die Spieler von „Sea of Stars“ schon bald auf Nachschub freuen: Nachdem die kostenlose Erweiterung „Throes of the Watchmaker“ bereits im August des vergangenen Jahres offiziell angekündigt wurde, haben die Verantwortlichen nun den endgültigen Release-Termin bekannt gegeben. Außerdem gewährt ein neuer Trailer weitere Einblicke.

Neue Story, Klassen und Charaktere

Wie der Titel „Throes of the Watchmaker“ andeutet, steht der als Uhrmacher bekannte Architekt des Uhrwerkschlosses im Mittelpunkt. Die beiden Hauptprotagonisten Zale und Valere verschlägt es in die Miniatur-Uhrwerkwelt Horloge, die von einem verfluchten Jahrmarkt bedroht wird. Um sich dieser Bedrohung entgegenzustellen, müssen die beiden ihre Sonnen- und Mondkräfte vollständig nutzen.

Die Erweiterung, die auf einem in sich geschlossenen Fortschrittszyklus basiert, bietet neue Klassen, Fähigkeiten und Combos. So wird Zale zu einem geschickten Jongleur, während Valere zur Akrobatin avanciert. Mit Artificer, einem mechanisierten, lasergesteuerten Scharfschützen, gesellt sich zudem ein neues spielbares Gruppenmitglied hinzu.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler neue Gebiete, Rätsel und Gegner, die sich deutlich vom Hauptspiel unterscheiden sollen. Die Handlung von „Throes of the Watchmaker“ soll dabei genauso detailreich erzählt werden, wie man es von „Sea of Stars“ kennt, und eine dichte, spannende Geschichte mit einer Spielzeit von etwa 8 Stunden liefern.

Kostenlose Erweiterung erscheint im Mai

Der DLC ist als eigenständiges Abenteuer konzipiert, das auch nach dem Ende des Hauptspiels unterhält und laut Sabotage Studio der ideale Anlass sein soll, ein New Game+ zu starten oder zum ersten Mal in die Welt von „Sea of Stars“ einzutauchen. Die neue Musik stammt erneut von Eric W. Brown, und auch Yasunori Mitsuda („Chrono Trigger“) kehrte als Gastkomponist zurück.

„Throes of the Watchmaker“ wird am 20. Mai 2025 erscheinen und ist, wie bereits erwähnt, für alle Besitzer von „Sea of Stars“ kostenlos. Das Rollenspiel ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erhältlich.

Bereits im November des vergangenen Jahres wurde mit „Dawn of the Equinox“ ein umfangreiches und ebenfalls kostenloses Update für „Sea of Stars“ veröffentlicht, das einen lokalen Koop-Modus für bis zu drei Spieler einführte sowie den Prolog des Spiels erweiterte, zusätzliche Gegner, neue Schwierigkeitsgrade und eine brandneue Zwischensequenz enthielt.

