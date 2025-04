State of Play: Verfolgt die ausführliche Präsentation von Borderlands 4 ab 23 Uhr im Stream

State of Play:

In der heutigen „State of Play“ gewährt uns Gearbox Software einen ausführlichen Blick auf den im September erscheinenden Loot-Shooter „Borderlands 4“. Dank des offiziellen Streams könnt ihr die Präsentation ab 23 Uhr live mitverfolgen.

In dieser Woche meldeten sich die Verantwortlichen von Gearbox Software mit einer erfreulichen Nachricht für alle zu Wort, die bereits dem Release von „Borderlands 4“ entgegenfiebern.

So entschlossen sich das Studio und der Publisher 2K Games dazu, die Veröffentlichung des Loot-Shooters um knapp eineinhalb Wochen vorzuziehen – vom 23. auf den 12. September 2025. Bei der vorgezogenen Veröffentlichung bleibt es in dieser Woche allerdings nicht.

Des Weiteren dürfen sich die Spieler am heutigen Mittwochabend über eine neue Ausgabe der „State of Play“ freuen, in der sich alles um „Borderlands 4“ dreht.

Die laut Gearbox Software etwas mehr als 20 Minuten lange Präsentation startet um 23 Uhr unserer Zeit. Wer live dabei sein möchte, kann den Stream wahlweise auf Youtube oder Twitch verfolgen.

Was gibt es zu sehen?

In der offiziellen Ankündigung zur heutigen „State of Play“ wies Gearbox Software darauf hin, dass uns die Entwickler einen ausführlichen Blick auf „Borderlands 4“ ermöglichen werden. So erwarten uns rund 15 Minuten Gameplay mit Entwicklerkommentaren.

Darüber hinaus möchte das Studio auf die spielerische Umsetzung des Loot-Shooters eingehen und Themen wie die Spielwelt, die Story sowie weitere Inhalte beleuchten.

Auch mit der einen oder anderen Überraschung ist zu rechnen: So deutete Gearbox Software die Rückkehr bekannter Charaktere an, die in „Borderlands 4“ ihr Comeback feiern sollen.

„In der kommenden Ausgabe von State of Play werfen Anthony Nicholson, Senior Project Producer, und wir einen Blick auf rund 15 Minuten Gameplay mit Entwicklerkommentaren – darunter Missionen, Killer-Waffen, aufregende Action-Skills, neue sowie wiederkehrende Charaktere und mehr“, heißt es weiter.

Für welche Plattformen erscheint Borderlands 4?

Den Aussagen von Gearbox Software zufolge erwartet uns mit „Borderlands 4“ das bislang ambitionierteste Projekt des texanischen Studios. Neben einer weitläufigen Welt mit offenen Arealen dürfen sich Fans auf die gewohnt rasante Shooter-Action, einen Online-Coop-Modus für bis zu vier Spieler sowie auf „Milliarden an Waffen und Ausrüstungsgegenständen“ einstellen.

„Borderlands 4“ erscheint für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2. Dank der Unterstützung des Crossplay-Features können Spieler plattformübergreifend Gruppen bilden und gemeinsam die Welt des Loot-Shooters unsicher machen.

Weitere Meldungen zu Borderlands 4, State of Play.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren