Borderlands 4: Keine Insider-Infos zu GTA 6? Gearbox-Chef verteidigt vorgezogenen Release

„Borderlands 4“ sollte ursprünglich am 23. September 2025 erscheinen, doch am Dienstag verkündete Entwickler Gearbox Software erfreuliche Nachrichten für die Fans: Der Release des Loot-Shooters wurde auf den 12. September 2025 vorgezogen. Kurz darauf begannen jedoch Spekulationen in der Community: Wollte man etwa „GTA 6“ aus dem Weg gehen, dessen Release für den Herbst dieses Jahres geplant ist?

Da sowohl „Borderlands 4“ als auch Rockstars Open-World-Action unter dem Publisher Take-Two erscheinen, vermuteten einige Fans, Gearbox wisse womöglich mehr. CEO Randy Pitchford äußerte sich daraufhin und stellte klar, dass der vorgezogene Release nicht auf andere Titel zurückzuführen sei, sondern man Vertrauen in die Qualität des eigenen Spiels habe. Doch die Fans ließen nicht locker, sodass sich Pitchford nun erneut zu Wort meldete.

Klare Worte von Pitchford: Kein Einfluss durch andere Spiele, kein Insider-Wissen

So zeigte sich Pitchford in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) zunächst sehr verwundert darüber, dass seine Stellungnahme mehr Aufmerksamkeit erhielt als der vorgezogene Release von „Borderlands 4“, und beharrte schließlich vehement auf seiner Aussage, dass diese Entscheidung nichts mit anderen Titeln zu tun habe. Zudem stellte er klar, dass er auch – anders als von vielen angenommen – über keinerlei Insider-Informationen verfüge.

„Schon interessant, dass dieser Kommentar mehr Anklang findet als die eigentliche Datumsänderung!“, so Pitchford. „Glaubt ruhig, was ihr möchtet, aber falls ihr irgendwelche Entscheidungen darauf gründet, dass ich Insider-Wissen über den Start eines anderen Spiels besitze, liegt ihr falsch.“

Anschließend ergänzte er in einer Antwort: „Wir haben großes Vertrauen in das Spiel und sind bereit für einen früheren Launch, daher sahen wir keinen Grund, es hinauszuzögern. Je eher wir starten, desto schneller erhalten wir auch Rückmeldungen. Wir hören auf unser Publikum und lernen daraus und sind gespannt darauf, diese Erfahrungen in unsere spannenden Post-Launch-Aktivitäten einfließen zu lassen.“

State of Play liefert jede Menge Gameplay und Details

Um weitere Einblicke in „Borderlands 4“ zu geben, strahlte Sony gestern Abend eine rund 20-minütige State-of-Play-Ausgabe aus, die ganz im Zeichen von Gearbox’ kommendem Loot-Shooter stand. Gezeigt wurde reichlich Gameplay-Material, und die Entwickler enthüllten neue Details. Auch Randy Pitchford kam zu Wort und versprach den Fans nicht weniger als „das beste Borderlands aller Zeiten“.

Informationen gab es unter anderem zum neuen Schauplatz Kairos und den neuen Kammer-Jägern, wobei Exo-Soldat Rafa und Sirene Vex besonders im Fokus standen. Zudem wurde bestätigt, dass jeder Charakter über einen einzigartigen Trait verfügt – eine spezielle Eigenheit, die den jeweiligen Spielstil maßgeblich prägt. Gezeigt wurde auch, dass die Kammer-Jäger dank Doppelsprung, Gleiten und einer Art Greifhaken deutlich agiler unterwegs sind.

Auch die Rückkehr einiger bekannter und beliebter Figuren wurde bestätigt, darunter Claptrap und Moxxi. Zudem wird der lokale Koop-Modus mit Splitscreen ein Comeback feiern, wobei jeder Spieler seinen eigenen Loot erhält und den Schwierigkeitsgrad individuell anpassen kann. Crossplay wird zudem für alle Plattformen geboten. Erscheinen wird „Borderlands 4“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

