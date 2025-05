Hollow Knight Silksong: Im September dieses Jahres endlich spielbar – aber mit einem Haken

Die Ungewissheit um den Release von „Hollow Knight: Silksong“ hält an, doch es gibt eine überraschende Wendung: Das lang erwartete Indie-Abenteuer wird im September dieses Jahres spielbar sein – aber nicht so, wie man vielleicht denkt.

In diesem Jahr soll es so weit sein: Nachdem Team Cherry „Hollow Knight: Silksong“ bereits 2019 offiziell angekündigt hatte, soll der Nachfolger zum überaus erfolgreichen Metroidvania aus dem Jahr 2017 innerhalb der nächsten acht Monate nach langer Wartezeit endlich erscheinen.

Und nachdem es zuletzt Anfang April einen wenn auch nur kurzen Auftritt von „Hollow Knight: Silksong“ im Rahmen der Switch 2-Direct gab, gibt es jetzt überraschende Neuigkeiten zum Spiel, das seit einer gefühlten Ewigkeit den ersten Platz der Wunschliste auf Steam fest gebucht hat: „Hollow Knight: Silksong“ wird im September dieses Jahres spielbar sein – allerdings hat die Sache einen Haken.

Silksong kommt ins Museum

Wie die Kollegen von IGN nun exklusiv enthüllten, wird „Hollow Knight: Silksong“ ab dem 18. September 2025 spielbar sein. Dies gilt jedoch ausschließlich für Besucher des australischen Nationalmuseums für Bildschirmkultur in Melbourne. Dort wird das Spiel von Entwickler Team Cherry, dessen Sitz ebenfalls in Australien, genauer gesagt in Adelaide im Süden des Landes, ist, im Rahmen der Videospielausstellung „Game Worlds“ präsentiert.

Besucher vor Ort haben nicht nur die Möglichkeit, das Spiel selbst anzuspielen, sondern auch einige Schautafeln zu begutachten, die sich mit dem Design und der künstlerischen Ausrichtung auseinandersetzen. „Seit der ersten Ankündigung von Hollow Knight: Silksong im Jahr 2019 ist es eines der weltweit am meisten erwarteten Indie-Spiele – und wir freuen uns, das Design dieses in Südaustralien entwickelten Spiels im September als Herzstück von Game Worlds zu feiern“, heißt es von offizieller Seite.

„Von den Hunderten von Sprites, die Hornets verschiedene Bewegungen und Angriffe animieren, bis hin zur Logik hinter den herausforderndsten Bosskämpfen des Spiels – und natürlich der Möglichkeit, das Spiel in der Galerie spielbar zu machen – tauchen unsere Silksong-Displays tief in die Details der künstlerischen Ausrichtung und des Designs des Spiels ein. Wir sind Team Cherry sehr dankbar, dass sie uns ihre Arbeit anvertraut haben, und freuen uns sehr, diese Arbeit mit Ihnen zu teilen!“

Was bedeutet die Ausstellung für den Release-Termin?

Doch was bedeutet die Tatsache, dass „Hollow Knight: Silksong“ ab dem 18. September in einem australischen Museum spielbar ist, für den offiziellen Release-Termin des Spiels? Wird im Rahmen der Ausstellung lediglich eine Vorabversion des Titels zugänglich sein? Oder deutet diese Ankündigung gar darauf hin, dass eine Veröffentlichung bereits im Vorfeld stattfinden wird? Dieses Szenario erscheint nicht unwahrscheinlich.

Die erneute Bestätigung des Releases in diesem Jahr durch die Nintendo Direct wurde kurz darauf von neuen Screenshots begleitet, die unter anderem die Veränderungen des Titels über die Jahre verdeutlichten. Darüber hinaus zeigten sich Insider wie der bekannte Leaker eXtas1s zuletzt zuversichtlich bezüglich einer Veröffentlichung bis Ende Juni. Nun ruhen die Hoffnungen auf dem Xbox Game Showcase am 8. Juni, nachdem „Hollow Knight: Silksong“ schon 2022 auf dem Microsoft-Event präsent war.

