Max Payne 1 & 2 Remake: Lange Wartezeit vorprogrammiert? Marketing liegt bei Rockstar Games

Im April 2022 kündigte Remedy Remakes zu „Max Payne“ und „Max Payne 2“ an, die in Zusammenarbeit mit Rockstar Games entstehen. Doch bis zum ersten Trailer könnte es noch dauern, denn wie Remedy-CEO Tero Virtala verriet, liegt das Marketing in den Händen der „GTA“-Entwickler, die als Publisher fungieren.