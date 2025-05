Multiplattform-Strategie zeigt Erfolg: Xbox auch auf PS5 auf dem Weg zum führenden Publisher?

Im Geschäftsbericht zum am 31. März 2025 abgeschlossenen Quartal sprach Microsoft unter anderem über die Entwicklung der Xbox-Sparte. Dabei gab das Unternehmen an, sich auch auf der PS5 zunehmend zum führenden Publisher zu entwickeln.

In der Nacht auf heute legte Microsoft den Geschäftsbericht für das am 31. März 2025 beendete Quartal vor. Wie gewohnt ging das Unternehmen dabei auch auf die Entwicklung des Gaming-Geschäfts ein.

Laut dem Bericht stiegen die Umsätze der Sparte „Xbox Content and Services“ im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2025 um acht Prozent. Damit bescherten sie Microsoft das erfolgreichste dritte Quartal eines Geschäftsjahres in der Geschichte der Xbox-Sparte. Während die Einnahmen aus dem Verkauf von Xbox-Hardware um sechs Prozent zurückgingen, sorgten der Xbox Game Pass, „Call of Duty“ und „Minecraft“ für das Umsatzwachstum.

Besonders hervorgehoben wurde der PC Game Pass, dessen Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent zulegten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Microsoft im Sommer 2024 die Preise anhob. Hierzulande stieg der Preis von 9,99 Euro auf 11,99 Euro. Die neue Multiplattform-Strategie des Unternehmens trug ebenfalls zum Erfolg bei.

Xbox-Titel auch im PlayStation Store gefragt

Laut CEO Satya Nadella war Microsoft im dritten Quartal des Geschäftsjahres – gemessen an Vorbestellungen und Vorinstallationen – nicht nur auf der Xbox-Plattform der führende Publisher. Auch im PlayStation Store belegte Microsoft in diesem Zeitraum den Spitzenplatz.

Eine Entwicklung, die angesichts der PS5-Ankündigungen sowie der möglichen Vorbestellungen von Titeln wie „Doom: The Dark Ages“, „Forza Horizon 5“ und „Indiana Jones und der Große Kreis“ kaum überrascht.

Des Weiteren gab Microsoft bekannt, dass auch die Zahl der aktiven Nutzer in Xbox-Titeln weiter gestiegen ist. Im abgelaufenen Quartal verzeichnete das Unternehmen plattformübergreifend – also auf Xbox, PC, PlayStation, Switch und Mobilgeräten – mehr als 500 Millionen aktive Nutzer pro Monat.

Zudem verbuchte der „Xbox Cloud Gaming“-Dienst im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 über 150 Millionen Spielstunden – ebenfalls ein neuer Rekord.

Xbox-Spiele in Zukunft zum Launch auch auf der PS5?

Nachdem Microsofts Phil Spencer im vergangenen Jahr darauf hinwies, dass es bezüglich der Multiplattform-Veröffentlichung von Xbox-Titeln keine roten Linien mehr gebe, kam zuletzt immer wieder das Gerücht auf, dass Microsoft kommende First-Party-Titel wie das neue „Fable“ oder die noch nicht offiziell angekündigte „Gears of War Collection“ Day-One auch für die PS5 veröffentlichen könnte.

Für Klarheit diesbezüglich sorgt möglicherweise der große Xbox Games Showcase 2025 am 8. Juni 2025, den Microsoft für diverse Neuankündigungen und Enthüllungen nutzen möchte.

Da Phil Spencer bezüglich Multiplattform-Veröffentlichungen mehr Transparenz versprach, soll zukünftig sofort ersichtlich sein, ob ein neuer Xbox-Titel für weitere Plattformen wie die PS5 erscheint.

