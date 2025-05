Prince of Persia The Lost Crown: Ein gutes Zeichen für die Zukunft? Nächster Meilenstein erreicht

Prince of Persia The Lost Crown:

„Prince of Persia: The Lost Crown“ markierte die erfolgreiche Rückkehr des Prinzen und wie Ubisoft jetzt bekannt gegeben hat, wurde der nächste Meilenstein erreicht. Ein Indiz dafür, dass Spieler womöglich bald mehr vom klassischen Franchise erwarten dürfen?

Die „Prince of Persia“-Reihe gehört wohl zu den bekanntesten Videospiel-Franchises und wurde bereits 1989 ins Leben gerufen, wobei das Action-Adventure mit der „Sands of Time“-Saga in den 2000er Jahren erfolgreich in die Moderne überführt wurde. Im vergangenen Jahr feierte der Prinz schließlich sein Revival und kehrte mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ zu seinen 2.5D-Wurzeln zurück.

Und das mit Erfolg: Das Spiel wurde für sein Metroidvania-artiges Design und das flüssige Gameplay von Spielern und Kritikern gleichermaßen gelobt, was sich unter anderem in einem Metascore von 86 Punkten und über 1,3 Millionen verkauften Einheiten innerhalb eines Jahres widerspiegelte. Und wie Ubisoft jetzt bekannt gab, hat „Prince of Persia: The Lost Crown“ den nächsten Meilenstein erreicht.

The Lost Crown knackt die 2-Millionen-Spieler-Marke

Wie die Verantwortlichen in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) verlauten ließen, konnte „Prince of Persia: The Lost Crown“ mittlerweile die Marke von 2 Millionen Spielern knacken: „Nun schon deutlich über 2 Millionen Spieler. Ihr habt die Legende zu neuem Leben erweckt. Der Prinz ist wieder da, und vertraut uns – er fängt gerade erst an“, heißt es von offizieller Seite aus und vor allem der letzte Teil dürfte Fans aufhorchen lassen.

Die aktuellen Spielerzahlen könnten Ubisoft ermutigen, in Zukunft noch stärker auf das klassische Franchise zu bauen. Ohnehin erfuhr der Prinz jüngst eine Art Revival, da neben „The Lost Crown“ im letzten Jahr auch das Roguelike „The Rogue Prince of Persia“ von Entwickler Evil Empire in den Early Access startete und kontinuierlich erweitert wird. Und natürlich befindet sich auch das Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“ nach wie vor in der Entwicklung.

Remake von Sands of Time soll 2026 erscheinen

Angekündigt wurde die Neuauflage des Klassikers aus dem Jahr 2003 bereits im September 2020 – und eigentlich sollte der Release bereits 2021 erfolgen. Doch nach der Enthüllung des Spiels hagelte es massig Kritik seitens der Spieler an der Grafik, sodass es zu einer Verschiebung kam. Zusätzlich entschied sich Ubisoft dazu, die Entwicklung an Ubisoft Montreal zu übergeben, die sich auch schon für das Originalspiel verantwortlich zeichneten.

Im Mai 2023 wurde schließlich bekannt, dass man das Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“ neu konzipiert und eine Überarbeitung anstrebt. Das letzte Lebenszeichen kam im Juni des vergangenen Jahres, als Ubisoft im Rahmen seiner Forward-Show einen neuen Teaser-Trailer zeigte und die Entwickler umfangreiche Modernisierungen und Verbesserungen in Aussicht stellten. Aktuell wird der Release für 2026 angestrebt.

Übrigens: Wer „Prince of Persia: The Lost Crown“ bisher noch nicht gespielt hat und PS-Plus-Mitglied der Extra- oder Premium-Stufe ist, findet das Action-Adventure seit März im Spielekatalog. Zudem erschien erst letzten Monat eine Mobile-Version für iOS und Android.

