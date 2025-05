Sonic Racing CrossWorlds: „History of Sonic Racing”-Video enthüllt neue Strecken – und deutet Gastcharaktere an

Sega hat ein neues Video veröffentlicht, dass die Historie der „Sonic Racing“-Reihe beleuchtet und auch neue Einblicke in das kommende „Sonic Racing: CrossWorlds“ gewährt. So wurden nicht nur weitere Strecken enthüllt, sondern auch mögliche Gastcharaktere angedeutet.

Bereits im Dezember letzten Jahres teaserte Sega mit „Sonic Racing: Cross-Worlds“ einen neuen Ableger der beliebten Fun-Racer-Reihe mit dem blauen Igel und seinen Freunden an – präsentierte aber lediglich ein kurzes Video ohne erste Gameplay-Szenen. Die vollständige Enthüllung erfolgte schließlich im Rahmen der jüngsten State of Play im Februar.

Die Anfänge der Serie reichen übrigens bis ins Jahr 1994 zurück, als „Sonic Drift“ für den Game Gear erschien. Um weiter auf den Release von „Sonic Racing: Cross-Worlds“ einzustimmen, hat Sega nun ein neues Video mit dem Titel „History of Sonic Racing“ veröffentlicht, das nicht nur einen Blick in die Vergangenheit wirft, sondern auch einen Ausblick auf das kommende Spiel gewährt – und dabei auch neue Details enthüllte.

Neue Strecken und unerwartete Gäste

Wie findigen Fans (via GamingBolt) aufgefallen ist, enthüllte das „History of Sonic Racing“-Video nämlich gleich mehrere neue Rennstrecken, die in „Sonic Racing: Cross-Worlds“ enthalten sein werden. Dazu gehören Windmill Island, Starlight Carnival und Holoska. Außerdem deutet das bewegte Bildmaterial ein Feature an, das von Sega bislang noch nicht offiziell bestätigt wurde: Gastcharaktere.

Nachdem schon in „Sonic & Sega All-Stars Racing“ verschiedene Fahrer aus zahlreichen Sega-Franchises vertreten waren, scheinen auch im neuen Fun-Racer wieder andere Figuren abseits des Sonic-Universums mit von der Partie zu sein. Zu sehen sind Ryo Hazuki, der Protagonist aus „Shenmue“, sowie der Charakter Beat aus „Jet Set Radio“. Darüber hinaus gewährt das neue Video auch weitere Einblicke in die Fahrzeuganpassung, während die beliebte „Extreme Gear“-Mechanik aus „Sonic Riders“ ebenfalls zu sehen ist.

Das hat CrossWorlds zu bieten

Das zentrale Gameplay-Feature von „Sonic Racing: Cross-Worlds“ sind die sogenannten „Travel Rings“, die es ermöglichen, während der Rennen in alternative Welten zu wechseln. Dabei bestimmt der führende Spieler, in welche CrossWorld die gesamte Rennstrecke transportiert wird. Außerdem kehrt die aus früheren Teilen bekannte Transformation der Fahrzeuge zurück, sodass man während der Rennen zu Land, im Wasser oder in der Luft unterwegs ist.

Neu ist die Fahrzeuganpassung, die es den Charakteren erstmals in der Geschichte der Reihe erlaubt, nicht an bestimmte Fahrzeuge gebunden zu sein. Zudem lassen sich die Vehikel in den Bereichen Geschwindigkeit, Beschleunigung und Handling optimieren und durch Anpassungsmöglichkeiten wie Farben, Aufkleber, Texturen und Fahrzeugteile individualisieren. Ergänzend werden RPG-ähnliche Ausrüstungsgegenstände eingeführt, die für eine taktische Komponente sorgen sollen.

Ein konkreter Release-Termin für „Sonic Racing: Cross-Worlds“ steht bislang noch aus. Allerdings fand erst im Februar ein geschlossener Netzwerk-Test statt, der sechs Strecken, fünf CrossWorlds und 16 Fahrzeuge umfasste und darauf hindeutet, dass die Entwicklung bereits relativ weit fortgeschritten ist. Angekündigt wurde der Fun-Racer für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC.

