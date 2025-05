Xbox Series X/S: Konsolen, Spiele und Zubehör werden teurer – Das sind die neuen Preise

Wie Microsoft in einer offiziellen Mitteilung bestätigte, werden Xbox-Konsolen und ausgewählte Controller mit sofortiger Wirkung teurer. Doch auch bei den Spielen wird der Redmonder Konzern an der Preisschraube drehen.

Im vergangenen Monat sorgte Nintendo nicht nur mit der offiziellen Enthüllung der Switch 2 für Gesprächsstoff. Vor allem die Ankündigung, dass große First-Party-Titel bei uns zukünftig 79,99 Euro (digital) beziehungsweise 89,99 Euro (physisch) kosten, sorgte für Kritik.

Der Staub hat sich kaum gelegt, da sorgt bereits der nächste Konsolenhersteller mit Preiserhöhungen für Diskussionen. Dieses Mal sind es die Verantwortlichen von Microsoft, die sich zu breit angelegten Preissteigerungen entschlossen haben. Neben den diversen Versionen der Xbox-Konsolen steigt auch Zubehör wie Controller im Preis.

Selbiges gilt für Spiele, wie Microsoft auf Nachfrage der Kollegen von Windows Central bestätigte. Der Xbox Game Pass und der PC Games Pass sind von den steigenden Preisen nicht betroffen.

Während die neuen Preise für Konsolen und Controller ab dem heutigen 1. Mai 2025 gelten, nimmt Microsoft die Preiserhöhung für die Spiele im Laufe des Weihnachtsgeschäfts vor.

Die neuen Preise in der Übersicht

Konsolen:

Xbox Series X (1 TB): 599,99 Euro (vorher: 549,99 Euro)

Xbox Series X Digital Edition (ohne Laufwerk): 549,99 Euro (vorher: 499,99 Euro)

Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Special Edition: 699,99 Euro (vorher: 649,99 Euro)

Xbox Series S (1 TB): 399,99 Euro (vorher: 349,99 Euro)

Xbox Series S (512 GB): 349,99 Euro (vorher: 299,99 Euro)

Controller:

Xbox Wireless Controller – Standard: 64,99 Euro (unverändert)

Xbox Wireless Controller – Color: 69,99 Euro (unverändert)

Xbox Wireless Controller – Special Edition: 79,99 Euro (unverändert)

Xbox Wireless Controller – Limited Edition: 89,99 Euro (vorher: 79,99 Euro)

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core: 149,99 Euro (vorher: 139,99 Euro)

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Full: 199,99 Euro (vorher: 179,99 Euro)

Bei den neuen Spielepreisen, die ab dem Weihnachtsgeschäft gelten, wird sich Microsoft an Nintendo orientieren und große Blockbuster in den USA für 80 US-Dollar anbieten. In Europa dürften für zukünftige Spiele der Xbox Game Studios dann bis zu 79,99 Euro (digital) beziehungsweise 89,99 Euro (physisch) fällig werden.

Wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber Windows Central betonte, gilt dieser Preis jedoch nicht für alle kommenden Titel der Xbox Game Studios. Stattdessen wird sich Microsoft bei den Preisen am Aufwand und dem Umfang der jeweiligen Spiele orientieren. Auch Neuveröffentlichungen für 50 US-Dollar seien daher weiterhin möglich.

„Da Spiele später im Jahr maximal 80 US-Dollar kosten werden, bestätigten mir Microsoft-Quellen, dass die Preise für Spiele weiterhin ihrem Umfang entsprechen werden. Genau wie es heute der Fall ist“, schrieb Windows Centrals Jez Corden.

„Kleinere Spiele könnten beispielsweise weiterhin für 50 US-Dollar oder weniger erhältlich sein, während AAA-Titel mit großem Budget wie ein neues Call of Duty zweifellos diese Höchstpreisklasse erreichen werden.“

