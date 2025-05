Clair Obscur Expedition 33: Entwicklerstudio erhält Lob von höchster Stelle

„Clair Obscur: Expedition 33“ sorgt weiterhin für Furore in der Gaming-Branche: Mit über einer Million verkauften Einheiten in nur drei Tagen, Spielerzahlen, die selbst Blockbuster in den Schatten stellen, dem bisher höchsten Metascore des Jahres (neben „Blue Prince“) und dem höchsten User-Score aller Zeiten hat das Rollenspiel des französischen Indie-Entwicklers Sandfall Interactive alle Erwartungen bei Weitem übertroffen.

Noch beeindruckender werden diese Erfolge, wenn man bedenkt, dass sie von einem vergleichsweise kleinen Team von nur etwa 30 Personen erreicht wurden. Dies unterstreicht die Leistung von Sandfall Interactive umso mehr, und so ist es kaum verwunderlich, dass das Spiel von allen Seiten mit Lob überschüttet wird – und nun sogar Anerkennung von höchster Instanz im eigenen Land erhielt.

Emmanuel Macron lobt Clair Obscur: Expedition 33

In einem Beitrag auf Instagram (via PC Gamer) wurde „Clair Obscur: Expedition 33“ jetzt von niemand geringeren als Emmanuel Macron gelobt, dem französischen Präsidenten. Er schrieb: „Eine Million Exemplare und bis heute eines der bestbewerteten Spiele der Geschichte: und ja, es ist französisch! Herzlichen Glückwunsch an Sandfall Interactive und alle Macher von Expedition 33. Sie sind ein leuchtendes Beispiel für französische Kühnheit und Kreativität.“

Ein Lob, mit dem die Entwickler wohl selbst nicht gerechnet hätten. Doch obwohl die eigenen Erwartungen übertroffen wurden, waren die Verantwortlichen von Anfang an vom Potenzial von „Clair Obscur: Expedition 33“ überzeugt, wie unlängst auch Matt Handrahan von Publisher Kepler Interactive deutlich machte: Bereits nach dem zweiten Pitch des Spiels erteilte man die Zusage, den Vertrieb zu übernehmen.

Ansturm auf physische Version, möglicher DLC und Verfilmung

Doch trotz des früh erkannten Potenzials hat auch der Publisher die Nachfrage unterschätzt und so ist „Clair Obscur: Expedition 33“ ein Kunststück gelungen, dass innerhalb der Gaming-Branche eigentlich eine Seltenheit ist: Aktuell ist die physische Version des Rollenspiels weltweit vielerorts vergriffen. Allerdings arbeiten die Verantwortlichen aktuell mit Hochdruck daran, die Lagerbestände wieder aufzufüllen.

Unterdessen deutete Jennifer Svedberg-Yen, die leitende Autorin des Spiels, bereits mögliche zukünftige Spielerlebnisse in Form von zusätzlichen Inhalten an. Momentan stehe jedoch die Verarbeitung der aktuellen Geschehnisse und die Planung der nächsten Schritte im Vordergrund. Ergänzend dazu wurde aber auch schon eine Verfilmung von „Clair Obscur: Expedition 33“ angekündigt, die das junge Franchise über die Grenzen des Gamings hinausführen wird.

