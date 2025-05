Doom The Dark Ages: id Software entfernt die Glory-Kills und liefert Begründung

In "Doom: The Dark Ages" entschied sich id Software dazu, das aus den beiden Vorgängern bekannte Glory-Kill-System zu entfernen. Welche Gründe zu dieser Entscheidung führten, erklärte Game Director Hugo Martin.

Mit „Doom: The Dark Ages“ erscheint im Mai der neueste Ableger der legendären Shooter-Serie für Konsolen und PC. Genau wie bei „Doom Eternal“ (2020) versprechen die Entwickler von id Software auch diesmal diverse Neuerungen.

Neben dem düsteren Mittelalter-Setting und einer Prequel-Geschichte, die auf die Ursprünge des Doom Slayers eingeht, warten offenere Areale, ein Fokus auf Bullet-Hell-Gameplay sowie die Möglichkeit, auf dem Rücken eines Mech-Drachens in die Schlacht zu ziehen. Bei diesen Neuerungen bleibt es aber nicht.

Wie Game Director Hugo Martin verriet, wurde zudem das aus „Doom“ (2016) und „Doom Eternal“ bekannte Glory-Kill-System entfernt. Dieses ermöglichte es den Spielern, betäubte Gegner mit brutalen Finishing-Moves zu töten und dadurch Gesundheit, Rüstung oder Munition zu erhalten.

Warum wurden die Glory-Kills entfernt?

In einem Statement äußerte sich Martin zur Entscheidung, die Glory-Kills in „Doom: The Dark Ages“ zu streichen. Seiner Einschätzung nach sind es vor allem die offeneren Areale und die deutlich höhere Gegneranzahl, die das systematische Ausschalten von Feinden im Nahkampf für die Spieler schlicht zu mühsam machen würden.

Aus diesem Grund verzichtet id Software in „Doom: The Dark Ages“ vollständig auf das Glory-Kill-System. „Es geht um die Freiheit des Spielers“, erklärte Martin. „Es gibt mehr Gegner auf dem Bildschirm als je zuvor. Wenn wir den Spieler bitten, für jeden einzelnen anzuhalten und eine synchronisierte Animation abzuspielen, wurde das sehr, sehr mühsam.“

Dank eines neuen Systems ist es in „Doom: The Dark Ages“ möglich, gleich mehrere betäubte Gegner auf einmal zu töten. Zu dieser Mechanik führte Martin aus: „Wir wollten euch in diesem Spiel die Möglichkeit geben, mehrere Kills hintereinander auszuführen.“

„Ihr kennt doch diese Szene […] aus 300, dem Zack-Snyder-Film, in der Leonidas die Phalanx durchbricht. Diese wunderschöne Seitenansicht… das war ein wichtiger Bezugspunkt für uns. Wir wollten, dass ihr euch in diesem Spiel genauso fühlt.“

Die Herausforderung, multiple Kills zu integrieren

Laut Martin experimentiert id Software bereits seit einigen Jahren mit einem solchen System. Doch weder in „Doom“ noch in „Doom Eternal“ fühlte sich dieses wirklich passend an, wie er einräumte. „Das Studio hat in den letzten zehn Jahren versucht, einen Weg zu finden, multiple Kills wirklich befriedigend zu gestalten“, ergänzte Martin.

„In Doom Eternal gab es sogar eine Option für schnellere Glory-Kills, um das Verketten von Kills noch befriedigender zu machen. Aber es hat einfach nie richtig funktioniert.“

„Es passte einfach nicht zu den anderen Spielen. Oft standen zwei Gegner direkt nebeneinander, und du hast den einen Glory-Kill in Doom 2016 oder Eternal ausgeführt. Aber als du dich dem anderen zuwandtest, war er schon aus dem Stagger-Zustand draußen und es fühlte sich irgendwie zusammenhanglos an“, so der Game Director abschließend.

„Doom: The Dark Ages“ erscheint am 15. Mai 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

