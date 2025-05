Elden Ring Nightreign: So funktioniert das Koop-Spin-off – Overview-Trailer liefert alles Wissenswerte

FromSoftware stimmt weiter auf den Release von „Elden Ring Nightreign“ in diesem Monat ein und liefert nun einen zehnminütigen Overview-Trailer. Dieser richtet sich an alle, die mit dem Koop-Spin-off noch nicht vertraut sind, und präsentiert sowohl Gameplay-Eindrücke als auch eine Zusammenfassung der wichtigsten Features.

Mit „Elden Ring Nightreign“ erwartet die Spieler Ende Mai ein Koop-Spin-off des gefeierten Action-Rollenspiels, das sie erneut in die Zwischenlande führt. Wer sich bisher noch nicht mit dem Titel auseinandergesetzt hat oder sich den Spielablauf nur schwer vorstellen kann, erhält nun von Entwickler FromSoftware eine hilfreiche Übersicht.

Denn pünktlich zum näher rückenden Release wurde ein neuer und ausführlicher Overview-Trailer zu „Elden Ring Nightreign“ veröffentlicht. Dieser fasst alle relevanten Details zum Spiel zusammen und geht dabei nochmals auf den Spielablauf und dessen Besonderheiten ein.

Limgrave: Eine sich ständig ändernde Umgebung

Anhand von Gameplay-Szenen präsentiert das rund zehnminütige Video nochmals die wichtigsten Aspekte des Spiels und liefert dazu passende Erklärungen. Der Trailer gliedert sich in fünf Kategorien: Limgrave, Gefahren der Nacht, Nachtwandler, Tafelrundfeste und Nachtfürsten. Der erste Teil widmet sich der Spielwelt, die sich in jeder neuen Partie verändert und somit interessante Orte, Truhen sowie Gegner immer wieder neu platziert.

Zum Rundenstart beginnen alle Spieler auf Level 1. Daher gilt es zunächst, an Stärke zu gewinnen, bevor die erste Nacht einbricht. Dies gelingt durch die Jagd auf Gegner, das Sammeln von Schätzen, Waffen und wertvollen Gegenständen. Zudem können Basen nach Einsatzkarten durchsucht werden, während in der Spielwelt mächtige Feinde umherstreifen, die ebenso wertvolle Belohnungen versprechen – ähnlich wie in den verseuchten Festungen. Allerdings ist Vorsicht geboten: Während der Erkundung können unvorhersehbare Ereignisse wie Meteoriteneinschläge oder Lavavulkane für Schwierigkeiten sorgen.

Gefahren der Nacht und spielbare Klassen

Sobald der Tag endet und die Nacht beginnt, begrenzt die sogenannte Nachtwelle – ähnlich dem bekannten Bewegungskreis aus Battle-Royale-Spielen – den Aktionsradius. Dadurch kommt es zwangsläufig zu Auseinandersetzungen mit gewaltigen Bossgegnern. Falls Spieler zu Boden gehen, können sie durch Attacken wiederbelebt werden – sogar aus der Ferne durch den Einsatz von Bogen oder Magie.

Im dritten Teil des Videos liegt der Fokus auf den Nachtwandlern. Diese vorgefertigten Charakterklassen bieten einzigartige Waffen und Fähigkeiten zur Auswahl. Sechs der zum Start verfügbaren acht Klassen sind bereits bekannt, darunter Ironeye, die Herzogin, der Raider und die Einsiedlerin, welche schon in eigenen Trailern präsentiert wurden.

Ebenfalls im Overview-Trailer zu sehen ist der Executor, der bisher noch nicht im Detail vorgestellt wurde. Dieser Schwertkämpfer setzt im Gameplay auf schnelle Konter und erinnert so an „Sekiro: Shadows Die Twice“. Der letzte im Bunde der Nachtwandler ist der Revenant, der bislang noch nicht gezeigt wurde und als eine Art Summoner auf die aus dem Hauptspiel bekannten Geisteraschen setzt.

Tafelrundfeste als Basis und die Nachtfürsten

Der nächste Teil des Videos konzentriert sich auf die Tafelrundfeste, die zwischen den Runden als zentrale Anlaufstelle dient. Hier können sich Spieler rüsten und unter anderem einzigartige Relikte anlegen, welche Werte oder Fähigkeiten verbessern. Ein Händler ermöglicht zudem den Tausch von verdienter Währung gegen nützliche Objekte. Darüber hinaus lassen sich die Erscheinungsbilder der Nachtwandler individualisieren, und es wird sogar Kostüme bekannter Figuren aus anderen FromSoft-Titeln geben, etwa von Solaire, Faraam oder Leonhard.

Des Weiteren können Spieler beim Erkunden der Spielwelt sogenannte Fragmente der verlorenen Erinnerung entdecken, um mehr über die Hintergründe der einzelnen Nachtwandler zu erfahren. Zusätzliche Einblicke bieten Gespräche mit anderen Charakteren und Bewohnern der Tafelrundfeste, wodurch neue Aufgaben enthüllt werden, die es zu bewältigen gilt und die weitere Details zu den Ursprüngen und Pflichten der Nachtwandler offenbaren.

Der abschließende Abschnitt des Videos thematisiert die Nachtfürsten: Nach drei überstandenen Tagen stellt sich den Spielern in der letzten Nacht ein ultimativer Bossgegner entgegen, dem sie hoffentlich gewachsen sind, nachdem sie sich zuvor ausreichend vorbereitet haben.

Ab dem 30. Mai 2025 können Spieler schließlich selbst Hand an „Elden Ring Nightreign“ anlegen, wenn der Release für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erfolgt. In Zukunft darf man sich außerdem auch über weitere Inhalte freuen, neue, anspruchsvolle Bosskämpfe und zusätzliche spielbare Charaktere, welche die anfängliche Auswahl ergänzen.

