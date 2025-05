Ghost of Yotei: Jetzt vorbestellen – Editionen und Preise in der Übersicht

Ghost of Yotei:

Letzte Woche enthüllten Sony und Sucker Punch den Release-Termin von „Ghost of Yotei“ und ab sofort kann das PS5-exklusive Open-World-Abenteuer, das weltweit am 2. Oktober 2025 erscheint, in verschiedenen Editionen vorbestellt werden - inklusive einer umfangreichen Collector’s Edition mit stolzem Preis.