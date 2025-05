GTA 6: Release-Verschiebung wenig überraschend? Veröffentlichung im Herbst galt intern schon lange als unrealistisch

Der Release von „GTA 6“ wurde verschoben, doch Bloomberg-Journalist Jason Schreier ist nicht überrascht. Wie er jetzt hervorhob, deutete sich eine Verzögerung aufgrund mehrerer Faktoren bereits seit längerer Zeit an.

Wahrscheinlich haben alle damit gerechnet, aber niemand hat darauf gehofft: Rockstar Games hat den Release-Termin von „GTA 6“ verschoben. Nachdem das Open-World-Actionspiel eigentlich im Herbst 2025 erscheinen sollte, haben sich die Entwickler nun dazu entschieden, die Veröffentlichung auf das nächste Jahr zu verlegen. Die einzig gute Nachricht: Mit dem 26. Mai 2026 steht zumindest ein voraussichtliches Datum fest.

Der bekannte Bloomberg-Journalist Jason Schreier ist ebenfalls wenig überrascht von der „GTA 6“-Verzögerung. Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hatte der Branchenkenner die Einschätzung geäußert, dass der für diesen Herbst angestrebte Termin für Rockstar kaum haltbar sei. Entsprechend kommt jetzt, kurz nach der offiziellen Meldung, eine der ersten Reaktionen auch von Schreier.

Laut Schreier glaubte niemand bei Rockstar an einen Herbst-Release

So meldete sich Schreier in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky zu Wort und betonte, dass der geplante Release von „GTA 6“ im Herbst dieses Jahres auch intern schon lange Zeit als unrealistisch galt. Jeder Mitarbeiter von Rockstar Games, mit dem er gesprochen habe, hätte Zweifel geäußert. Verantwortlich dafür sind gleich mehrere Faktoren, die Schreier in seinem Beitrag hervorhob.

„Niemand, mit dem ich bei Rockstar gesprochen habe, hat schon seit sehr langer Zeit geglaubt, dass Herbst 2025 ein realistisches Zeitfenster ist. Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit und was wie ein echter Wunsch des Managements aussieht, brutalen Crunch zu vermeiden. Dass GTA VI auf 2026 rutscht, schien schon seit Monaten, wenn nicht länger, unvermeidlich“, so Schreier via Bluesky.

Verschiebungen als Markenzeichen, Qualitätsversprechen als Grund

Rockstar Games ist bereits in der Vergangenheit für Verschiebungen und intern verpasste Deadlines bekannt gewesen. Sowohl frühere „GTA“-Titel als auch das jüngste Werk des Studios, „Red Dead Redemption 2“, waren von Verzögerungen betroffen. Daher dürfte die jetzige Verschiebung kaum jemanden überraschen. Schon damals äußerte sich Schreier, er wäre eher „schockiert“, wenn Rockstar den anvisierten Termin eingehalten hätte.

Rockstar Games selbst führt den hohen Qualitätsanspruch als Grund für die Verschiebung von „GTA 6“ um über ein Jahr an. „Es war bei jedem unserer Titel unser Ziel, eure Erwartungen zu übertreffen. Grand Theft Auto 6 ist da keine Ausnahme“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Das Studio wies zudem darauf hin, dass man die anhaltende Begeisterung der Spieler für „GTA 6“ – die nun schon seit über 500 Tagen auf einen neuen Trailer warten – sehr wohl wahrnehme. Aus diesem Grund stellte man in Aussicht, „bald weitere Informationen“ zum Titel zu veröffentlichen. Die zusätzliche Entwicklungszeit sei jedoch notwendig, „um die Qualität zu liefern, die ihr erwartet und verdient“.

