GTA 6: Take-Two unter Druck – Verschiebung des Blockbusters lässt Aktienkurs einbrechen

Heute kündigte Take-Two Interactive die Verschiebung des Open-World-Blockbusters "GTA 6" auf das kommende Jahr offiziell an. Prompt geriet die Aktie des Publishers zum US-Börsenstart unter Druck.

Nachdem in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte über eine mögliche Verzögerung des Open-World-Blockbusters kursierten, bestätigte Take-Two Interactive heute offiziell, dass sich „GTA 6“ auf das kommende Jahr verschiebt.

Statt wie ursprünglich geplant im Herbst dieses Jahres erscheint „GTA 6“ nun erst im Mai 2026 für die Konsolen. Eine Ankündigung, die – wenig überraschend – spürbaren Einfluss auf den Aktienkurs von Take-Two Interactive hatte. Zum Handelsstart an der NASDAQ in den USA brach der Kurs des Publishers zeitweise um bis zu zehn Prozent ein.

Zwar erholte sich die Aktie anschließend leicht, notiert zum Zeitpunkt dieser Meldung jedoch weiterhin mit einem Minus von rund sieben Prozent.

Publisher rechnet trotz Verschiebung mit Rekordergebnis

Mit der Veröffentlichung am 26. Mai 2026 fällt „GTA 6“ nur noch eingeschränkt in das laufende Geschäftsjahr von Take-Two Interactive, das am 31. Mai 2026 endet.

Dennoch zeigte sich CEO Strauss Zelnick in einem aktuellen Statement optimistisch und betonte, dass Take-Two trotz der Verschiebung von „GTA 6“ weiterhin von einem Rekordergebnis beim Nettogewinn ausgeht.

„Wir nehmen die Entwicklung unserer Titel ernst und wissen die enorme und tiefe weltweite Vorfreude auf Grand Theft Auto 6 zu schätzen. Wir bleiben aber unserem Engagement für Spitzenleistungen treu“, betonte Zelnick.

„Da wir weiterhin unsere phänomenale Pipeline veröffentlichen, erwarten wir eine mehrjährige Wachstumsphase für unser Geschäft und eine Wertsteigerung für unsere Aktionäre.“

Während sich „GTA 6“ auf das Jahr 2026 verschiebt, werden „Borderlands 4“ (12. September 2025) und „Mafia: The Old Country“ wie geplant noch in diesem Jahr erscheinen.

Entwickler möchten Erwartungen der Spieler übertreffen

Auch die verantwortlichen Entwickler von Rockstar Games kommentierten die Verschiebung von „GTA 6“. In einer offiziellen Mitteilung entschuldigte sich das Team zunächst für die Verschiebung und die damit verbundene zusätzliche Wartezeit der Community.

Gleichzeitig versprach das Studio, die zusätzliche Zeit zu nutzten, um mit „GTA 6“ einen Titel abzuliefern, der die Erwartungen der Spieler übertrifft.

„Mit jedem Spiel, das wir veröffentlicht haben, war es stets unser Ziel, eure Erwartungen zu übertreffen – und Grand Theft Auto 6 bildet da keine Ausnahme. Wir hoffen auf euer Verständnis dafür, dass wir diese zusätzliche Zeit benötigen, um die Qualität zu liefern, die ihr erwartet und verdient“, sagte Rockstar Games.

Weitere Informationen möchten die Entwickler schon „bald“ veröffentlichen.

