GTA 6: Termin angekündigt – Release deutlich verschoben

Rockstar Games hat nach langer Wartezeit den Termin von “GTA 6” genannt. In einer offiziellen Mitteilung kündigte das Studio an, dass der Titel voraussichtlich am 26. Mai 2026 auf den Markt kommen wird. Der ursprünglich erwartete frühere Release-Zeitraum wird damit deutlich überschritten. Rockstar Games und der Publisher Take-Two gingen bisher von einem Launch im Herbst 2025 aus.

Entwickler setzt auf zusätzliche Entwicklungszeit

Die Verschiebung von „GTA 6“ begründet Rockstar mit dem Anspruch, die Erwartungen der Spieler zu erfüllen. „Bei jedem veröffentlichten Spiel war es unser Ziel, eure Erwartungen zu übertreffen“, heißt es in der Stellungnahme des Entwicklerstudios. “Grand Theft Auto 6 bildet da keine Ausnahme.”

Gleichzeitig betont das Unternehmen hinter „GTA 6“, dass die Begeisterung für den kommenden Titel nicht unbemerkt geblieben sei. Man habe sich von dem anhaltenden Interesse und der Unterstützung beeindruckt gezeigt. Rockstar bedankt sich ausdrücklich für die Geduld der Community. Weitere Informationen zum mutmaßlichen Blockbuster sollen schon bald folgen.

Die mehr oder weniger überraschende Ankündigung macht deutlich, dass die zusätzliche Zeit maßgeblich für die Sicherstellung des Spielstandards verwendet wird. Das Studio spricht davon, dass man „diese zusätzliche Zeit benötigt, um die Qualität zu liefern, die ihr erwartet und verdient“.

Rockstar Games verfolgt damit eine Strategie, die bereits bei früheren Veröffentlichungen wie “Red Dead Redemption 2” zu beobachten war: Entwicklungszeit wird konsequent verlängert, wenn es der Qualität dient. Aussagen zu konkreten Inhalten, Features oder technischen Fortschritten des neuen “GTA” gab es bislang nicht.

Verschiebung von GTA 6 bahnte sich an

Auch wenn Take-Two in den vergangenen Geschäftsberichten wiederholt auf einen Launch von „GTA 6“ im Herbst 2025 verwies, bahnte sich die Verschiebung an. Beispielsweise sah der gut vernetzte Journalist Jason Schreier derartige Verzögerungen voraus.

So hätte Rockstar Games bei der Entwicklung von „GTA 6“ mehrfach interne Deadlines verpasst – ein Muster, das sich bereits bei früheren Projekten wie „Red Dead Redemption 2“ gezeigt habe. Ein Release im Jahr 2025 würde ihn regelecht „schockieren“, da Rockstar für seine regelmäßigen Verzögerungen bekannt sei. Auch diesmal behielt er recht.

Mehr zu GTA 6:

Andere Publisher und Entwickler können zunächst einmal aufatmen und ihre Pläne modifizieren. Viele Studios hatten zuvor Unsicherheiten geäußert, da eine parallele Veröffentlichung von „GTA 6“ ihren Verkäufen mutmaßlich geschadet hätte. Mit dem 26. Mai 2026 haben sie nun Gewissheit, sollte es dabei bleiben. Zugleich wurden die Prognosen für das Spielejahr 2025 auf den Kopf gestellt. Analysten gingen von einem großen Schub aus. Denn muss nun die Switch 2 im Alleingang stemmen.

Was haltet ihr von der Verschiebung von „GTA 6“? Reicht eure Geduld noch aus oder sollte Rockstar Games diese nicht überstrapazieren?

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren