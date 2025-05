PlayStation: Analyst erwartet Preisanstiege bei PS5 und PS5 Pro – Folgt Sony dem Xbox-Beispiel?

In dieser Woche kündigte Microsoft an, die Preise für Xbox Series X und S, Zubehör und Spiele zum 1. Mai 2025 zu erhöhen. Die Hardware wird in den USA im Schnitt 100 US-Dollar teurer, sodass die PS5 Pro dort nun nicht mehr die teuerste Konsole ist. Doch auch hierzulande hob das Unternehmen die Preise an, sodass in Deutschland mittlerweile 599,99 Euro für eine Xbox Series X fällig werden.

Doch wie wird Sony auf die Preisanstiege reagieren? Der PlayStation-Hersteller hatte erst Mitte April eine Preisanpassung für verschiedene Regionen vorgenommen und unter anderem die Digital-Edition der PS5 um 50 Euro verteuert – dafür jedoch das separat erhältliche Disk-Laufwerk reduziert. Doch Analyst David Gibson ist davon überzeugt, dass Sony nochmals deutlich nachlegen und die Preise noch weiter anziehen wird.

Mehr als 200 Dollar Aufschlag? Analyst sieht hohe Preiserhöhung für PlayStation

Wie der Senior Analyst von MST Financial jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) verlauten ließ, geht er davon aus, dass Sony die Preise für PS5 und PS5 Pro in den USA um über 200 US-Dollar erhöhen wird. Anders als Microsoft, die davon ausgehen, dass sich die Importzölle für China normalisieren und auf 40 Prozent sinken werden, glaubt Gibson, dass Sony keine Gewinneinbußen hinnehmen und die Preiserhöhung entsprechend höher ausfallen wird.

Und das soll bereits in diesem Monat der Fall sein. „Die Preisanhebung der Xbox Series X Hardware um rund 100 US-Dollar lässt vermuten, dass Microsoft einen Teil der Zollkosten trägt. (Der chinesische Zollsatz liegt bei 145 %, es wird aber wohl eine Normalisierung auf etwa 40 % erwartet.) Wird Sony ähnlich verfahren und einen Gewinneinbruch riskieren? Eher nicht, eine Preiserhöhung der PS5 in den USA um wahrscheinlich mehr als 200 US-Dollar im Mai ist wahrscheinlich“, so Gibson in seinem Beitrag.

Inflation und Zölle belasten die Gaming-Branche

Sollte Gibsons Vermutung zutreffen, würde der Preis der PS5 mit Laufwerk in den USA auf mindestens 699,99 US-Dollar steigen und damit dem aktuellen Preis der PS5 Pro entsprechen. Die leistungsstärkere Konsole würde dann mindestens 899,99 Dollar kosten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich eine solche Preiserhöhung auch auf andere Regionen, einschließlich Deutschland, auswirken würde – wenngleich nicht eins zu eins.

Letztendlich bleibt die weitere Preisentwicklung im Videospielbereich abzuwarten. Microsoft begründete seine Preiserhöhungen mit steigenden Entwicklungskosten und den aktuellen Marktbedingungen. Auch der renommierte Circana-Analyst Mat Piscatella wies bereits darauf hin, dass Inflation und Zölle die Branche stark belasten könnten. Besonders in den USA dürften Verbraucher die Auswirkungen bald spüren: „Wenn Dinge wie Lebensmittel oder andere Alltagsgüter deutlich teurer werden, dann müssen sich die Verbraucher entscheiden.“

