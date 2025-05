PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Was war in dieser Woche interessant und was solltet ihr euch am Wochenende anschauen? Hier kommen unsere Tipps und Erinnerungen.

Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: Rockstar hat am heutigen Freitag endlich bekanntgegeben, wann „GTA 6“ erscheint. Allerdings ging diese erfreuliche Nachricht gleich mit einer satten Verschiebung einher.

Bislang gaben der Publisher Take-Two und Rockstar an, dass der Titel noch in diesem Herbst erscheint. Nun aber soll „Grand Theft Auto 6“ voraussichtlich erst am 26. Mai 2026 auf den Markt kommen. Wie die Entwickler in einer Stellungnahme angaben, wolle man mit der Verzögerung den Erwartungen der Spieler entsprechen. In den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte um eine mögliche Verschiebung des Titels.

Auch in dieser Woche gab es wieder einige Neuerscheinungen. Rennfreunde können sich gleich in ihr Gefährt schmeißen, denn am Dienstag ist auch die Standard-Edition von „Forza Horizon 5“ erschienen. In der letzten Woche durften bereits Käufer der Premium-Edition zulangen.

Das gleiche gilt nun für „Age of Empires 2: Definitive Edition“: Spieler, die sich für die Premium-Edition entscheiden, erhalten fünf Tage früheren Zugang und können bereits seit Donnerstag spielen. Alle anderen müssen sich noch wenige Tage gedulden. Weitere Neuerscheinungen sind unter anderem „Peglin“, „FragPunk“ oder „Despelote“.

Im PlayStation Store läuft noch immer der große Sale, von dem wir bereits in der letzten Woche berichteten. Noch bis zum 8. Mai können Spieler durch mehr als 4.000 Angebote für PlayStation 5 und PlayStation 4 stöbern. Mit dabei sind unter anderem „Mortal Kombat 11“, „Fallout 4“ oder „Nobody Saves The World“.

Spieler auf Steam haben an diesem Wochenende die Auswahl zwischen zwei Aktionen. Zum einen läuft noch bis zum 5. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit das „Steam Festival der Kriegsspiele“. Dabei stehen, wie es der Name schon vermuten lässt, allerhand Kriegsspiele im Mittelpunkt. Neben Rabatten gibt es kostenlose Demos sowie Vorstellungen kommender Titel. Zudem gibt es wieder kostenlose Items im Punkteshop.

Wer es lieber ein wenig ruhiger angehen lässt, kann auf Steam bei der Aktion „LudoNarraCon“ vorbeischauen, die von dem australischen Publisher Fellow Traveler organisiert wird. Dabei geht es um narrative Spiele, die mit Rabatten, Demos sowie Panels und Interviews gefeiert werden.

Jetzt zu euch: Welche News und Spiele haben euch in dieser Woche beschäftigt und welche Titel stehen bei euch am Wochenende an?

